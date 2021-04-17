В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность

В отдельных районах Челябинской области в выходные и понедельник сохраняется высокая пожарная опасность.

«С 17 по 19 апреля в отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале)», - сообщает Челябинский Гидрометцентр.

Напомним, в Челябинской области по распоряжению губернатора Алексея Текслера пожароопасный сезон установлен в большинстве территорий с 10 апреля, в восьми муниципалитетах – с первого мая.

Как сообщили в Главном управлении лесами региона, уже произошло 10 лесных пожаров на площади 41,77 гектара в Карталинском, Кунашакском, Пластовском, Саткинском и Чебаркульских лесничествах. Возгорания ликвидированы.

«Середина апреля по конец мая – пик пожарной опасности. Это начало сельхоз работ и время первых пикников. Сухая и ветренная погода. Все это приводит к возникновению лесных пожаров», - отметил начальник Управления Сергей Лавров.

Кроме того, с наступлением теплой погоды дачники начинают очищать свои участки от прошлогодней листвы и сухостоя и сжигать сухую растительность. Как показывает практика огнеборцев, это достаточно часто приводит к серьезным пожарам.

Специалисты МЧС проводят рейды по садовым товариществам. «Согласно требованиям правил противопожарного режима разведение открытого огня разрешено на расстоянии не менее 25 метров от строений и только в специальных емкостях (бочках). Либо вывозить мусор с территории участка», - напоминают в ГУ МЧС.

В ведомстве предупреждают, что рейды будут проходить на всей территории Челябинской области в ежедневном режиме. Для выявления нарушителей будут применяться беспилотные летательные аппараты.

Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и напоминают об административной ответственности за их нарушение. На граждан штраф составляет от 1,5 до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от 10-20 тысяч рублей и на юридических - от 50-200 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима суммы штрафов увеличиваются в два и более раз.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Фото: ГУ МЧС Челябинской области