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23.07.2021

Минздрав сообщил о поступлении в Челябинской области новой партии «Спутника»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.07.2021

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ГУ МЧС по Челябинской области
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23.07.2021 12:46

В Челябинской области в ближайшие двое суток ожидаются ураган и сильные дожди

В Челябинской области в ближайшие двое суток (23 и 24 июля включительно) ожидаются ураганные ветра, сильные и очень сильные дожди, грозы, град.

По данным синоптиков, при грозах порывы ветра будут достигать в отдельных территориях 25-ти метров в секунду. В отдельных районах Южного Урала прогнозируется не только шквалистое усиление ветра при грозах, но и сильные ливни.

В это время жителям Челябинской области рекомендуют сидеть по домам, стараться не выходить на улицу. Важно особенно внимательно следить за детьми, не оставлять их без присмотра.

«Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», - подчеркивают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Жителям региона в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно (!) убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку.

Возможно схлестывание воздушных линий электропередач, что также способствует возникновению пожаров.

«При перепадах напряжения немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар», - советуют в ГУ МЧС региона.

В случае происшествий нужно немедленно звонить по телефонам: «101» или «112».

ГУ МЧС по Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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23.07.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Коронавирус
23.07.2021

Минздрав сообщил о поступлении в Челябинской области новой партии «Спутника»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области с начала текущего года и на сегодняшний день, 23-е июля, от коронавируса ум
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23.07.2021

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Банкоматы Сбербанка принимают пластиковые карты на переработку

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В региональном отделении «СР» прокомментировали заявление Романа Никитина о расформировании фракции

20.07.2021 16:58

Котова решила изменить правила землепользования и застройки Челябинска в интересах садоводов

20.07.2021 16:08

Минэкологии Челябинской области: Ведомство заинтересовано в объективном расследовании дела Безрукова