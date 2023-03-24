24.03.2023
В Челябинске оперативно раскрыто ночное нападение на мужчину
24.03.2023
Сотрудникам Челябинского театра оперы и балета вручили премии Законодательного собрания
24.03.2023
В челябинской Сосновке закроют движение на Пионерской
24.03.2023
«Единая Россия» отправила 26-й конвой с помощью на Донбасс
24.03.2023
Челябинские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении
24.03.2023
Сотрудники Исторического музея Южного Урала побывали в городе будущего Фотофеста
В челябинской Сосновке закроют движение на Пионерской
03.12.2022
В Ленинском районе Челябинска в воскресенье закроют движение трамваев
27.10.2022
В Челябинске в выходные транспорт не сможет ходить по Краснопольскому проспекту
28.09.2022
В Челябинске закроют поворот с проспекта Победы на улицу Молодогвардейцев
21.09.2022
В Челябинске на Свердловском проспекте закрывают движение троллейбусов
Челябинск готов потратить 2,5 миллиона рублей на праздничные салюты 1 и 9 мая
24.03.2023
Текслер: На Южном Урале сложилась крепкая, эффективная система образования
23.03.2023
Нязепетровский район проводил бойцов на передовую
23.03.2023
На трассе в Чебаркульском районе столкнулись «ГАЗель» и погрузчик
23.03.2023
Центральный район Челябинска украсят «парадные» тюльпаны
22.03.2023