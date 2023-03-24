В челябинской Сосновке закроют движение на Пионерской

В челябинском поселке Сосновка (Центральный район) закроют для движения транспорта часть улицы Пионерской.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, движение будет закрыто с восьми утра 25 марта до восьми вечера 31 мая на участке от дома №17 на Пионерской до дома №2Б по Водопроводной.

В указанный период времени строительная компания «Геострой» будет ремонтировать здесь железобетонное ограждение очистных сооружений водоснабжения.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.