В четверг Челябинской области жара, местами ночные заморозки

В четверг, 20 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков.

В южной и местами в северной половине области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале), на остальной территории высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале). При этом ночью в Верхнеуральске отмечались заморозки до минус одного градуса.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 14 градусов, влажность воздуха – 80%. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 25-27 градусов, по области – плюс 23-28 градусов.

Ветер юго-восточный, южный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 4 часа 38 минут, заход - в 21 час 4 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 26 минут. Луна убывающая, в пятницу – новолуние.

По народному календарю – Купальница.

Купальница - разгар сева, это время ни в коем случае нельзя было упустить. Однако, говорили, что домашние семена вырождаются, становятся негодными для посева. Существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, особенно если они были украдены. Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян. Поскольку так делали все, в убытке никто не оставался.

Именины в этот день: Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.