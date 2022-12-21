В четверг – День зимнего солнцестояния, астрономическая зима

Предстоящей ночью, 22 декабря 2022 года, в 00:48 по московскому времени (в 02:48 по местному) произойдет зимнее солнцестояние. В этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самой удалённой точки от небесного экватора в сторону южного полюса мира, сообщает московский планетарий. В давние времени существовали традиции и обычаи празднования этого дня.

Эта ночь в Северном полушарии будет самой длинной, а день – самым коротким. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет «держать эту высоту», словно остановится ненадолго, поэтому и называют эти дни стояниями Солнца. И дальше день начнет постепенно прибавляться.

В Челябинской области 22 декабря солнце взойдет в 9 часов 19 минут, закат будет 16 часов 27 минут. Долгота светового дня составит семь часов восемь минут. К новому году продолжительность светового дня увеличится на семь минут (самый длинный световой день в году – День летнего солнцестояния длится более 17 с половиной часов).

Завтра в Северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в Южном полушарии – лето.

В разных культурах отмечали День зимнего солнцестояния, устраивались праздники, фестивали, встречи, ритуалы и другие торжества. Древние славяне праздновали свой Новый год и День Рождения Солнца. Главным атрибутом ведического Нового Года был костер, с помощью которого призывали «новорожденное» Солнце. В это время пекли пироги, готовили разнообразные блюда. Это символизировало достаток в доме, благополучие и здоровье семьи.

Позже в этот день стали праздновать Коляду. На старославянском так звали Бога нового Солнца. Колядки обычно проходили с особым размахом – устраивались песни, народные танцы. Считалось, что чем веселее пройдет праздник, тем ярче Бог нового Солнца осветит жизни его почитателей.

На Руси с днем зимнего солнцестояния был связан особый обряд. К царю на поклон шел звонарный староста Кремля, который отвечал за бой курантов. Он возвещал, что отныне Солнце повернуло на лето: день прибавляется, а ночь убывает. Как говорит народная пословица: «Солнце – на лето, зима – на мороз». В эти морозные дни наши предки делали друг другу подарки, шли колядовать, прыгали через костер, водили хороводы, соревновались в силе.

В этот день нужно было обязательно сделать дома генеральную уборку, избавиться от всего ненужного и настроиться на позитивные мысли.

По тому, каким был день зимнего солнцестояния, определяли, каким будет урожай в следующем году. Если на деревьях есть иней, значит, будет богатый урожай.

В народе также отмечают, что погода, которая будет в День зимнего солнцестояния, продлится 10 дней. Если утром начнётся буря, то оставшееся зимнее время будет снежным. Если хозяева хотят собрать много овощей и фруктов в следующем году, то им следует в День зимнего солнцестояния потрясти ветки фруктового дерева.