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В понедельник – День зимнего солнцестояния, астрономическая зима

В понедельник, 21 декабря, наступит астрономическая зима. Этот световой день станет самым коротким в 2020 году, а ночь на понедельник самой длинной.

Как сообщает московский планетарий, зимнее солнцестояние произойдет в 13 часов две минуты по московскому времени (в 15.02 – по местному времени).

В этот момент Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону южного полюса мира. Далее в конце декабря и январе солнце поднимается уже выше над горизонтом, делая световой день более продолжительным.

В Челябинской области 21 декабря солнце взойдет в 9 часов 20 минут, закат будет 16 часов 27 минут. Долгота светового дня составит 7 часов 8 минут (самый длинный световой день в году – более 17 с половиной часов).

В разных культурах отмечали День зимнего солнцестояния, устраивались праздники, фестивали, встречи, ритуалы и другие торжества. Древние славяне праздновали свой Новый год и День Рождения Солнца. Главным атрибутом ведического Нового Года был костер, с помощью которого призывали «новорожденное» Солнце. В это время пекли пироги, готовили разнообразные блюда. Это символизировало достаток в доме, благополучие и здоровье семьи.

Позже в этот день стали праздновать Коляду. На старославянском так звали Бога нового Солнца. Колядки обычно проходили с особым размахом – устраивались песни, народные танцы. Считалось, что чем веселее пройдет праздник, тем ярче Бог нового Солнца осветит жизни его почитателей.

На Руси с днем зимнего солнцестояния был связан особый обряд. К царю на поклон шел звонарный староста Кремля, который отвечал за бой курантов. Он возвещал, что отныне Солнце повернуло на лето: день прибавляется, а ночь убывает. Как говорит народная пословица: «Солнце – на лето, зима – на мороз». В эти морозные дни наши предки делали друг другу подарки, шли колядовать, прыгали через костер, водили хороводы, соревновались в силе.

В этот день нужно было обязательно сделать дома генеральную уборку, избавиться от всего ненужного и настроиться на позитивные мысли.

По тому, каким был день зимнего солнцестояния, определяли, каким будет урожай в следующем году. Если на деревьях есть иней, значит, будет богатый урожай.

В народе также отмечают, что погода, которая будет в День зимнего солнцестояния, продлится 10 дней. Если утром начнётся буря, то оставшееся зимнее время будет снежным. Если хозяева хотят собрать много овощей и фруктов в следующем году, то им следует в День зимнего солнцестояния потрясти ветки фруктового дерева.

Фото: Московский планетарий