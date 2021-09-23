В четверг произошла вспышка на Солнце, ставшая четвертой по силе в 2021 году

В четверг, 23 сентября, зарегистрирована крупная вспышка на Солнце, которая по своей силе стала четвертой в текущем году. При этом она оказалось невидимой для космического спутника, ведущего мониторинг за солнечной активностью.

Как сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН), солнечная вспышка класса M2.7 произошла точно в момент, когда аппарат был заслонён от Солнца Землёй.

Сегодня, 23 сентября, спутник зашёл в тень в 07:19 по московскому времени, а вышел из неё в 08:26. Солнечная вспышка продлилась 15 минут. Согласно независимым источникам, она началась в 07:35 и закончилась в 07:50. Таким образом, она оказалась полностью недоступна для наблюдения космического аппарата, отмечают в Лаборатории.

Напомним, самая крупная в 2021 году вспышка на Солнце - вспышка максимального класса X (пятый класс из пяти) – произошла третьего июля. Далее по силе идет вспышка, произошедшая 28 августа мощностью M4.7 (четвертый класс); на третьем месте - вспышка уровня M3.9, зарегистрированная в мае. Четвёртая вспышка также четвертого класса произошла сегодня.

«В целом, балл вспышки не является рекордным, и значимых последствий она создать не должна. Не исключено, впрочем, что через 2-3 дня к Земле придут облака солнечной плазмы, выброшенные взрывом на Солнце. В этом случае нашу планету ждут несколько часов магнитных бурь», - отметили в Лаборатории.

По данным специалистов, вероятность магнитных бурь достаточно высока. А пока уже сегодня в Челябинской области отмечается возмещенное геомагнитное поле и повышенное атмосферное давление.

При магнитных бурях у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.

ФОТО: лаборатория рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН)