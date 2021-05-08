Зарегистрирована самая крупная в 2021 году вспышка на солнце

Самая крупная солнечная вспышка в 2021 году зарегистрирована на левом краю Солнца. По совей интенсивности она вошла в тройку крупнейших за последние четыре года.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, резкий рост рентгеновского излучения на орбите Земли, свидетельствующий о начале вспышки, начался седьмого мая около 21 часа 43 минут по московскому времени. Излучение достигло максимума в 22 часа четыре минуты.

За 20 минут интенсивность рентгеновского излучения выросла более чем в 100 раз, а балл вспышки, измеренный в её максимуме, составил М3.9. Последний раз вспышка сравнимой и большей силы регистрировалась около полугода назад - в ноябре 2020 года, а до этого - лишь в 2017 году.

Вспышка, зафиксированная седьмого мая 2021 года, относится к четвертому (М) классу из пяти и предшествует максимальному классу, обозначаемому буквой X.

«Вспышки обоих этих классов, и M и X, способны оказывать существенное влияние на Землю, в том числе влиять на спутниковую навигацию, приводить к изменению орбит космических аппаратов, а также существенно менять параметры верхней атмосферы Земли», - пояснили в Лаборатории.

Ученые добавляют, что в данном случае вероятность такого рода последствий практически равна нулю. «Это связано с положением области вспышки, которое очень удалено от линии Солнце-Земля, - объяснили в Лаборатории. - Вспышка произошла почти на самом краю Солнца, возможно даже частично была скрыта за этим краем, то есть находилась на невидимой с Земли стороне. При таком расположении и заряженные частицы и плазменные облака, формирующиеся во вспышке, должны пройти мимо Земли на значительном, в десятки миллионов километров, удалении о нашей планеты».

Формирование вспышки такой силы может быть предвестником роста вспышечной активности в ближайшие недели и месяц., прогнозируют специалисты. Об этом же свидетельствует и общий анализ солнечной активности в этом году.

Всего с января 2021 года на Солнце зарегистрировано 27 вспышек класса С и выше (способных влиять на Землю). Из них 21 произошла в апреле и мае. «Это может свидетельствовать о выходе Солнца на фазу быстрого роста числа вспышек, что приведёт к очень активному летнему периоду. Впрочем, пока для таких выводов недостаточно информации», - отмечают в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

За прошедшие сутки магнитные бури не наблюдались и в ближайшее время пока не прогнозируются. Лишь 13 и 14 мая вероятны слабые и средние магнитные бури, а с 15 по 17 мая – геомагнитные возмущения.

Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева.