ВТБ в Челябинской области с начала года увеличил продажи автокредитов более чем на 40%

В Магнитогорске разыграли хоккейный Кубок с доброй историей

Челябинец, сжегший мать, два года получал ее пенсию

Анонсы событий и мероприятий на четвертое марта

На дороги выведена вся техника, чтобы выполнить поручение Котовой

Дирижер Игорь Ежов: У слушателей к концу выступления даже лица другими становятся

В четверг в Челябинской области местами пройдет небольшой снег

В четверг, четвертого марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах туманы, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 9-11 градусов, по области – минус 6-11 градусов, при прояснении - до минус 18 градусов, на юге – до минус трех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 2-4 градуса. По области – минус 1-6 градусов.

Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы ночью до 12 метров в секунду, днем до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно ниже нормы – 728 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно еще понизится и достигнет 727 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 38 минут, заход - в 18 часов 34 минуты. Долгота светового дня - 10 часов 56 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – День Архипа и Филимона.

Святого Филимона в народе называли по-простому - Филя Вешний. С этого дня весна все больше вступала в силу. Крестьяне наблюдали за животными: если пролетела чайка - скоро будет ледоход. Если встретишь в лесу белого зайца, значит, снег непременно выпадет еще; а вот если зайцы попадаются серые - тепло не за горами.

Именины в этот день: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор, Федот.