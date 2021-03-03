В четверг в Челябинской области местами пройдет небольшой снег

В четверг, четвертого марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег, ночью и утром в отдельных районах туманы, на дорогах гололедица.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 9-11 градусов, по области – минус 6-11 градусов, при прояснении - до минус 18 градусов, на юге – до минус трех градусов.
В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 2-4 градуса. По области – минус 1-6 градусов.
Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы ночью до 12 метров в секунду, днем до 18 метров в секунду.
Атмосферное давление значительно ниже нормы – 728 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно еще понизится и достигнет 727 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.
Восход солнца в 7 часов 38 минут, заход - в 18 часов 34 минуты. Долгота светового дня - 10 часов 56 минут. Луна стареющая.
По народному календарю – День Архипа и Филимона.
Святого Филимона в народе называли по-простому - Филя Вешний. С этого дня весна все больше вступала в силу. Крестьяне наблюдали за животными: если пролетела чайка - скоро будет ледоход. Если встретишь в лесу белого зайца, значит, снег непременно выпадет еще; а вот если зайцы попадаются серые - тепло не за горами.
Именины в этот день: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор, Федот.