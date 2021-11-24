В четверг в Челябинской области местами снег

В четверг, 25 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдет небольшой снег. В Челябинске преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 15-17 градусов, по области – минус 14-19 градусов, при прояснении – минус 20-25 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 7-9 градусов. По области – минус 6-11 градусов.

Ветер западный, юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 8 часов 44 минуты, заход - в 16 часов 38 минут. Долгота светового дня – 7 часов 3 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 25 ноября - Иван Милостивый.

На Ивана обращали внимание на приметы: если выпадал снег или шел дождь, то можно было рассчитывать на продолжительные оттепели - до самого Введения (4 декабря). «Если на Ивана снега, то зима до Введенья с места не сдвинется»; «Если на Ивана дождь, то до Введенья будет тож», - говорили наши предки. Про снег, который в этот день часто покрывал землю, загадывали загадки. Многие из них сохранились до наших дней: «Скатерть бела весь свет одела»; «Бело покрывало на земле лежало. Лето пришло, оно все сошло»; «Белый Тихон с неба спихан, где пробегает - ковром устилает».

Именины в этот день: Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан, Федор.