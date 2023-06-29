В четырех городах Челябинской области объявлены НМУ

В четырех городах Челябинской области установится режим неблагоприятных метеорологических условий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, режим «черного неба» на территории Златоуста, Карабаша, Коркино и Челябинска продлится с часу ночи до 19 часов вечера 30 июня.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

В минэкологии заверяют, что промышленные предприятия готовы выполнять мероприятия по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

В Челябинске накануне зарегистрировано 15 случаев превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по двум загрязняющим веществам: сероводороду и фториду водорода сероводороду, фториду водорода и формальдегиду, в Магнитогорске - один случай по формальдегиду.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.