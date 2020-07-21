ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В горнозаводской зоне Челябинской области – мусорный коллапс

Среда обитания
Сегодня, 13:28
Автор: 
Галина Андреева

Города горнозаводской зоны Челябинской области – Аша, Сим, Миньяр – утопают в мусоре, переполненные баки, жара, антисанитария… Жители пишут жалобы на не вывезенный мусор, городские власти постоянно совещаются, отчитываются перед прокуратурой, но сделать ничего не могут, они – заложники ситуации. У них в бюджетах не прописан вывоз ТБО. Проблема – в деятельности регоператора МУП «Комритсервис», который обслуживает горнозаводской кластер по вывозу ТБО.

Но у «Комритсервиса» есть свои объяснения сложившейся ситуации.

- Проработав полтора года, мы поняли, что по этому тарифу работать невозможно, он слишком занижен - рассказывает представитель регоператора. – Терсхема составлена неправильно – мы везем  ТБО 160 километров до  места назначения по трассе М-5, она перегружена, а зимой подчас и опасна в районе перевала. Это, безусловно, влияет на качество и сроки оказания услуг. Кроме того, собираемость платежей за вывоз мусора в нашем кластере низкая и это не может не сказываться на нашем финансовом состоянии.

Ситуацию осложняет еще и то, что накопленные долги не позволяют рассчитаться с подрядчиками. Перед одним из транспортных подрядчиков, например, «Комритсервис» накопил долг в 35 миллионов рублей и тот отказывается возить ТБО.

В этой ситуации большая ответственность ложится на муниципальные органы власти. Как могут, они пытаются решить проблему. По словам и.о. главы Симского городского поселения Руслана Гафарова, МУП «Комритсервис» не справляется со своими задачами, транспортники отказываются с ними работать из-за долгов, есть проблемы и в частном секторе. Там поставлены большие 8-кубовые баки, транспортники присылают неповоротливые для горных районов КАМАЗы, часть мусора остается на местах.

С ним согласна глава Миньярского городского поселения ГюзельСибагатулина. Она считает также, что прежняя система вывоза мусора была более рациональной. Из города на ближайшую свалку ТБО вывозил сам муниципалитет, и тарифы у него были в два раза ниже ныне действующих, город справлялся. А уж с этой свалки мог бы ТБО возить на полигон регоператор, он бы уже не отвечал за чистоту города. Мало того, если сам город вывозил ТБО 5-6 раз в неделю, то регоператор всего 3 раза, что явно недостаточно. Сейчас городу помогают вывозить мусор предприятия, но надолго ли хватит их благотворительности.

Учитывая сложившуюся ситуацию, жалобы жителей, Минэкологии  региона  приняло решение расторгнуть контракт с «Комритсервисом», но до конца года регоператор все же должен доработать, оказывая услуги населению.

 «На данный момент опубликована конкурсная документация на поиск нового регионального оператора, который сможет разработать инвестиционную программу и наладит процессы по вывозу отходов, - говорится в пресс-релизе Минэкологии. -. В любом случае перебоев с вывозом мусора не будет. МУП «Комритсервис» в настоящее время является действующим региональным оператором и должен выполнять все возложенные на него обязанности, включая обеспечение регулярного вывоза коммунальных отходов, вплоть до начала работы нового регионального оператора.

Работа МУП «Комритсервис» находится под тщательным контролем Министерства экологии и Госжилинспекции Челябинской области.

В связи с этим остаются действительными и обязательства потребителей перед МУП «Комритсервис».

Все собственники ТКО, в том числе жители, юридические лица, индивидуальные предприниматели, обязаны своевременно и в полном объеме оплачивать услуги регионального оператора.

Напоминаем, МУП «Комритсервис» отвечает за организацию деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Горного кластера Челябинской области: в Саткинском, Катав-Ивановском и Ашинском районах, а также в Усть-Катавском и Трёхгорном городских округах».

Однако вопросов больше, чем ответов. Как сможет доработать «Комритсервис» до конца года с такими большими долгами и с такими тарифами, когда подрядчики отказываются работать с ним? Мусор же продолжает копиться и ситуация очень явно напоминает челябинский коллапс двухгодичной давности.Думается, без серьезного анализа ситуации на уровне областных властей тут не обойтись.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Галина Андреева
Отправить новость
Вчера, 14:53
Наталья Котова поручила избавить Челябинск от репьёв и крапивы
Вчера, 09:31
С озера Тургояк эвакуировали более 1,5 тысячи отдыхающих
19.07.20 23:42
Экстренное предупреждение на Южном Урале продлено еще на сутки
19.07.20 17:59
В Миассе введен режим ЧС
19.07.20 12:20
Экстренное предупреждение для южноуральцев
17.07.20 22:31
НМУ в двух городах Челябинской области продлены по понедельник, в четырех – на выходные
17.07.20 17:59
Жара в Челябинской области продержится все выходные
17.07.20 10:04
В Челябинской области НМУ объявлены в трех городах и продлены в двух
15.07.20 13:32
В восьми районах Челябинской области введен режим ЧС из-за засухи
15.07.20 12:42
Новая добавка к НМУ в Челябинске
Среда обитания
Сегодня, 10:00
Аномальной жары в Челябинской области до конца лета больше не будет
Общество
Сегодня, 10:43
В Красноармейском районе бьют тревогу – ситуация с ковид ухудшилась, а тесты не делают
Новости
Сегодня, 15:04
Общество
Южноуральцы этим летом получили 30 посылок с пчелами
Сегодня, 14:47
Общество
Как предприниматели Южного Урала реально оценивают свои перспективы узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 14:22
Общество
В нацпарке «Таганай» построят новые объекты
Сегодня, 14:04
Общество
Поезд Челябинск – Новороссийск возобновляет курсирование на ЮУЖД
Сегодня, 13:11
Общество
Челябинский вуз снижает цены для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ
Материалы рубрики
Вчера, 17:34
Среда обитания
Наталья Котова обеспокоена судьбой цветов, засыхающих из-за недостатка влаги
10.07.20 16:24
Среда обитания
На освобожденном от заборов Коровьем пляже Увильдов свободно отдыхают сотни людей
08.07.20 16:16
Среда обитания
Озеро Большой Кисегач в Челябинской области исследуют общественники из Хабаровска
06.07.20 12:05
Среда обитания
В Челябинске началось переселение деревьев с Татищева в "Парковый-2"
03.07.20 17:04
Среда обитания
Таганаю требуется помощь волонтеров
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика