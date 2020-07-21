В горнозаводской зоне Челябинской области – мусорный коллапс

Города горнозаводской зоны Челябинской области – Аша, Сим, Миньяр – утопают в мусоре, переполненные баки, жара, антисанитария… Жители пишут жалобы на не вывезенный мусор, городские власти постоянно совещаются, отчитываются перед прокуратурой, но сделать ничего не могут, они – заложники ситуации. У них в бюджетах не прописан вывоз ТБО. Проблема – в деятельности регоператора МУП «Комритсервис», который обслуживает горнозаводской кластер по вывозу ТБО.

Но у «Комритсервиса» есть свои объяснения сложившейся ситуации.

- Проработав полтора года, мы поняли, что по этому тарифу работать невозможно, он слишком занижен - рассказывает представитель регоператора. – Терсхема составлена неправильно – мы везем ТБО 160 километров до места назначения по трассе М-5, она перегружена, а зимой подчас и опасна в районе перевала. Это, безусловно, влияет на качество и сроки оказания услуг. Кроме того, собираемость платежей за вывоз мусора в нашем кластере низкая и это не может не сказываться на нашем финансовом состоянии.

Ситуацию осложняет еще и то, что накопленные долги не позволяют рассчитаться с подрядчиками. Перед одним из транспортных подрядчиков, например, «Комритсервис» накопил долг в 35 миллионов рублей и тот отказывается возить ТБО.

В этой ситуации большая ответственность ложится на муниципальные органы власти. Как могут, они пытаются решить проблему. По словам и.о. главы Симского городского поселения Руслана Гафарова, МУП «Комритсервис» не справляется со своими задачами, транспортники отказываются с ними работать из-за долгов, есть проблемы и в частном секторе. Там поставлены большие 8-кубовые баки, транспортники присылают неповоротливые для горных районов КАМАЗы, часть мусора остается на местах.

С ним согласна глава Миньярского городского поселения ГюзельСибагатулина. Она считает также, что прежняя система вывоза мусора была более рациональной. Из города на ближайшую свалку ТБО вывозил сам муниципалитет, и тарифы у него были в два раза ниже ныне действующих, город справлялся. А уж с этой свалки мог бы ТБО возить на полигон регоператор, он бы уже не отвечал за чистоту города. Мало того, если сам город вывозил ТБО 5-6 раз в неделю, то регоператор всего 3 раза, что явно недостаточно. Сейчас городу помогают вывозить мусор предприятия, но надолго ли хватит их благотворительности.

Учитывая сложившуюся ситуацию, жалобы жителей, Минэкологии региона приняло решение расторгнуть контракт с «Комритсервисом», но до конца года регоператор все же должен доработать, оказывая услуги населению.

«На данный момент опубликована конкурсная документация на поиск нового регионального оператора, который сможет разработать инвестиционную программу и наладит процессы по вывозу отходов, - говорится в пресс-релизе Минэкологии. -. В любом случае перебоев с вывозом мусора не будет. МУП «Комритсервис» в настоящее время является действующим региональным оператором и должен выполнять все возложенные на него обязанности, включая обеспечение регулярного вывоза коммунальных отходов, вплоть до начала работы нового регионального оператора.

Работа МУП «Комритсервис» находится под тщательным контролем Министерства экологии и Госжилинспекции Челябинской области.

В связи с этим остаются действительными и обязательства потребителей перед МУП «Комритсервис».

Все собственники ТКО, в том числе жители, юридические лица, индивидуальные предприниматели, обязаны своевременно и в полном объеме оплачивать услуги регионального оператора.

Напоминаем, МУП «Комритсервис» отвечает за организацию деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Горного кластера Челябинской области: в Саткинском, Катав-Ивановском и Ашинском районах, а также в Усть-Катавском и Трёхгорном городских округах».

Однако вопросов больше, чем ответов. Как сможет доработать «Комритсервис» до конца года с такими большими долгами и с такими тарифами, когда подрядчики отказываются работать с ним? Мусор же продолжает копиться и ситуация очень явно напоминает челябинский коллапс двухгодичной давности.Думается, без серьезного анализа ситуации на уровне областных властей тут не обойтись.