11.07.2021
Южноуральцев предупреждают о грозах, ливнях и граде
11.07.2021
В Карталинском районе начались первые выплаты пострадавшим от пожара
11.07.2021
В Карталинском районе, где бушуют пожары, прошел дождь
11.07.2021
Восстановлено электроснабжение поселков в Карталинском районе, ограниченное после лесных пожаров
10.07.2021
Путин предложил отправить эвакуированных из Парижа детей на Черное море
10.07.2021
В поселке Джабык не эвакуировали пожилого мужчину, он погиб
Природа пришла на помощь
В Карталинском районе, где бушуют пожары, прошел дождь
11.07.2021
Восстановлено электроснабжение поселков в Карталинском районе, ограниченное после лесных пожаров
19.04.2016
Челябэнерго подключил к электросетям новую производственную площадку в Карталинском районе
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
07.07.2021
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021