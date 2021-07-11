В Карталинском районе, где бушуют пожары, прошел дождь

В Карталинском районе (Челябинская область), где бушуют лесные пожары, прошел сильный дождь. Площадь возгорания уменьшилась.

Небеса сжались над людьми и в воскресенье 11 июля, в два часа ночи пошел обложной дождь, сообщает главное управление лесами. По всей территории юга прошли обильные дожди, выпало до 20 миллиметров осадков.

Как сообщает ГУ МЧС области, по состоянию на семь часов утра воскресенья пожары в Карталинском и Нагайбакском районах локализованы на общей площади 14 тысяч гектар. Ни одного очага открытого горения не выявлено.

«С половины пятого утра силами лесопожарных станций проводится обследование кромки и предыдущих мест активного горения на предмет оценки ущерба и локализации отдельных очагов», - сообщает правительство области со ссылкой на ГУ лесами.

МЧС уточняет, планируется провести авиаразведку с применением вертолета МИ-8.

По данным Челябинского Гидрометцентра, 11 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные ливни, грозы, град, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.