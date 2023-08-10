Александр Астахов призвал «управляйки» Челябинска оперативно ремонтировать протекающие крыши

Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов сегодня, десятого августа, призвал управляющие компании южноуральской столицы своевременно ремонтировать кровли домов, «не доводить ситуацию до протечек».

Вице-мэр подчеркнул, что обязанность по возмещению ущерба собственникам затопленных квартир лежит именно на «управляйках», отметив, что порой суммы этого ущерба существенно выше, чем стоимость ремонта.

«Мы продолжим такие контрольные объезды, будем следить и за тем, как устраняются последствия, и за тем, как ведется работа с собственниками. В отношении нерадивых компаний, которые не исполняют свои обязанности, будем обращаться в контрольно-надзорные органы: жилищную инспекцию и прокуратуру, для применения мер воздействия», - заявил Александр Астахов.

В пресс-службе мэрии сообщили, что после сильных дождей, которые прошли в Челябинске на этой неделе, в диспетчерские службы города стали поступать звонки от жителей: из-за негерметичности кровли и межпанельных швов вода проникла в подъезды домов и квартиры челябинцев.

Александр Астахов встретился как раз таки с представителями УК, которым предстоят работы по ремонту крыш и возмещению ущерба жильцам.

Отметим, среди жилых зданий, пострадавших от дождей, - дома по улице Ковшовой, 4; по улице Калинина, 8; по улице Отечественной, 9.