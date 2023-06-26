В Карталах за сутки выпало больше полуторамесячной нормы осадков, в Варне - месячная

В Карталах (Челябинская область) за минувшие сутки, 25 июня 2023 года, выпало более полуторамесячной нормы осадков, в Варне за день дожди выполнили показатель за месяц. Дожди на Южном Урале продолжатся, как минимум, до утра вторника, 26 июня.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне дожди прошли по всей территории области, на юге были очень сильные осадки, выпало от 0,3-68,4 миллиметров. «Наибольшее количество осадков выпало на юге - Карталы - 159%, Варна - 95% , Бреды - 78% от месячной нормы», - сообщает Челябинский Гидрометцентр.

Максимальная скорость ветра достигала до 16 метров в секунду.

Напомним, накануне было объявлено штормовое предупреждение на ночное и дневное время понедельника, 26 июня. «Ночью и днем 26 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», - предупреждали синоптики. Дожни в регионе продолжатся до утра вторника, 27 июня, в юго-восточных районах – до вечера.