26.06.2023
В Камерном театре Челябинска готовится убийство
26.06.2023
В Коркино простятся с умершим во время следствия бывшим судьей городского суда Сергеем Юговым
26.06.2023
Две премьеры поставит в новом сезоне Челябинский театр оперы и балета
26.06.2023
Более 300 водителей в состоянии опьянения выявили в Челябинской области
26.06.2023
Бажовский фестиваль: все готово к проведению
26.06.2023
В расцвете лет: в Челябинской области назвали самую многочисленную возрастную категорию
В Карталах за сутки выпало больше полуторамесячной нормы осадков, в Варне - месячная
Дожди на Южном Урале продолжатся, как минимум, до утра вторника
11.05.2022
Циклон ослабит напряженность пожароопасной ситуации на Урале
17.07.2021
Штормовое предупреждение на 18 июля в Челябинской области
11.07.2021
В Карталинском районе, где бушуют пожары, прошел дождь
21.07.2020
Во вторник в Челябинской области ожидаются дожди и грозы
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023