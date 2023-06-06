В Красноармейском районе деревья чахнут в «озере» нечистот

Жители деревни Ильино Красноармейского района (Челябинская область) рассказали об «озере» нечистот в лесу, из-за чего гибнут деревья и вокруг стоит ужасный смрад.

По словам людей, фекалии здесь выливают уже несколько лет – один из таких приездов в лес ассенизатора был зафиксирован на видео, которое сегодня, шестого июня, опубликовало челябинское региональное отделение Народного фронта.

Общественники заметили, что фекальное «болото» – не единственное в округе: чуть поодаль от рукотворного зловонного «озера» растет и ширится еще один такой же искусственный «водоем».

«По закону сливать жидкие бытовые отходы можно только в системы очистных сооружений. Нарушители прекрасно об этом знают, поэтому, опасаясь наказания, перед заездом в лес снимают с машины госномера», - отмечают в Народном фронте.

Представители президентского движения обратились в природоохранные надзорные органы с целью установления нарушителей. Общественники заявляют: преступные действия нужно прекратить (виновных - несомненно, наказать), загаженную территорию – рекультивировать.

Кроме того, Народный фронт сигнализировал о происходящем беспределе в ГИБДД с просьбой о проведении рейда с целью проверки ассенизаторских машин в Красноармейском районе и документов на груз.

В комментариях к посту о сливе отходов в лесу жители региона возмущаются происходящим. Как отмечает один из участников обсуждения, Александр Иконников, «в Красноармейском районе, как, наверное, и в большинстве сел области, нет очистных сооружений, а если и числятся, то не работают - к примеру, в райцентре слив напрямую идет в реку, а в остальных населенных пунктах - в открытый грунт».

Южноуралец Кирилл Тарабарин уверен, что только штраф в несколько миллионов искупит вину сливающих фекалии в лес.

Еще одна жительница региона отметила: люди гадят там же, где живут, потому что на уме у них одно – «срубить бабки».

К слову, завтра, седьмого июня, Народный фронт организует выезд на место несанкционированной свалки на подъезде к южноуральской столице, на трассе М5 «Урал», где после вмешательства общественников нарушитель «замел следы», закапывая вредные отходы прямо в землю.

К участию в выездном мониторинге ситуации Народный фронт пригласил представителей областной прокуратуры, Росприроднадзора, главу Сосновского района и средства массовой информации. По мнению общественников, ответственным структурам необходимо рассмотреть вопрос о привлечении виновных к ответственности и принятии мер реагирования.

Точка сбора: трасса М5 «Урал», в сторону Екатеринбурга, недалеко от поворота в село Долгодеревенское и поселок Газовик. Время сбора – 10 часов 30 минут.