В Кыштыме с 16 июня отменили особый противопожарный режим, по всей области ОПР действует

В пятницы, 16 июня 2023 года, на территории Кыштымского городского округа (Челябинская область) отменен особый противопожарный режим, сообщает администрация города. На территории региона ОПР продолжает действовать.

«Соответствующее решение принято в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории муниципалитета, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности», - пояснили в мэрии.

Напомним, с 11 апреля на территории Кыштымского городского округа был введен особый противопожарный режим (постановлением администрации Кыштымского городского округа № 904). Был запрещен вход и въезд в лес граждан (кроме лиц осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов), а также введен запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок. Ограничения вводились из-за риска высокой пожарной опасности.

На следующий день, 12 апреля, особый противопожарный режим установили на всей территории региона (постановлением правительства Челябинской области).

С 25 мая в границах Кыштымского городского округа сняли ограничения на посещение леса (постановление мэрии №1523), а с 16 июня в городском округе отменили особый противопожарный режим.

В ГУ МЧС области уточнили, то по области особый противопожарный режим и все муниципалитеты обязаны соблюдать действующие в рамках ОПР ограничения. Администрация Кыштыма отменила дополнительные ограничения, которые они вводили своим постановление на период действия ОПР.