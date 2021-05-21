21.05.2021
Под Челябинском разделили по разным уровням потоки транспорта и пешеходов
21.05.2021
В нацпарке «Таганай» Центральную усадьбу обработали от клещей
21.05.2021
Южноуральцы смогут бесплатно прогуляться по музею УМВД
21.05.2021
В Челябинске появились эко-мошенники
21.05.2021
Челиндбанк провел общее собрание акционеров
21.05.2021
ВТБ проведет Форум акционеров
В нацпарке «Таганай» Центральную усадьбу обработали от клещей
20.05.2021
В нацпарке «Таганай» заметили обедающего бобра
16.05.2021
На «Таганае» появилась рябиновая аллея
14.05.2021
В Челябинской области на «Таганае» нашли человеческие кости
07.05.2021
На «Таганае» поселилась стая лебедей-шипунов
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021