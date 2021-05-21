В нацпарке «Таганай» Центральную усадьбу обработали от клещей

В национальном парке «Таганай» тропы на Черной скале и Самибратке, территорию Центральной усадьбы обработали от клещей. Об этом сообщили в телеграм-канале нацпарка, уточнив, что все же бдительность туристам терять не стоит.

«Что касается остальных маршрутов, то там обработка не проводится. Потому туристов просят правильно одеваться, пользоваться репеллентами (их достаточно нанести на ноги до колен и руки до плеч), периодически осматривать себя и не сходить с троп», - отметили в телеграм-канале «Таганай News».

Чаще всего встречи с клещами возможны в мае и июне. Так как они обитают в сырых и теплых местах. В связи с этим на Дальнем Таганае не было зафиксировано нападение паразитов.