В нацпарке «Таганай» заметили обедающего бобра

В Челябинской области в национальном парке «Таганай» сотрудники научного отдела сделали снимки трапезничавшего бобра. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Обедающего бобра заметили на Тесьминском водохранилище. Там у одного из берегов расположился бобровый канал. Один из обитателей стал героем фотосессии.

«Трапезничал он с расстановкой: придирчиво выбирал стебель повкуснее, не спеша отправлял его в рот и принимался за следующий. Кроме коры и побегов ивы, берёзы, осины, в рационе этих животных различные травянистые растения, причём летом зелени в меню становится больше», - рассказали в нацпарке «Таганай».

Количество пищи, необходимой в день, достигает одной пятой веса бобра. Осенью они делают запасы древесины в воде. Это позволяет сохранить их вкусовые качества до февраля. На семью грызуны могут заготовить до 60-70 кубометров.