20.05.2021
В Магнитогорске вспыхнула припаркованная во дворе машина
20.05.2021
В Челябинске возбуждено уголовное дело о краже на миллион
20.05.2021
В России призвали запретить опасный загрязнитель природы - одноразовую посуду
20.05.2021
В Златоусте управляющую компанию обязали устранить безобразия в квартирах жильцов дома на Карла Маркса
20.05.2021
Большинство челябинцев поддержали инициативу обязательной регистрации домашних животных
20.05.2021
Сотрудники ФСБ пресекли канал наркотиков из Казахстана
В нацпарке «Таганай» заметили обедающего бобра
16.05.2021
На «Таганае» появилась рябиновая аллея
14.05.2021
В Челябинской области на «Таганае» нашли человеческие кости
07.05.2021
На «Таганае» поселилась стая лебедей-шипунов
28.04.2021
В нацпарке «Таганай» заметили пернатую хохотунью
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021