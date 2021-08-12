В нацпарке «Зигальга» нашли место отдыха медведя

В Челябинской области инспекторы национального парка «Зигальга» случайно побывали в гостях у медведя. На дом зверя сотрудники наткнулись во время патрулирования.

«Видно, что он долго и со вкусом отдыхал в тени берез, об этом свидетельствует примятая трава. Затем хозяин тайги душевно закусил, разворошив муравейник, и, набравшись сил, отправился восвояси», - сообщает телеграм-канал «Зигальга News».

Площадь медвежьей стоянки может колебаться от 73- до 414-ти квадратных километров. Причём медведицы в жилищных притязаниях намного скромнее. Эти звери не любят гостей и не устают напоминать об этом задирами на деревьях и другими метками.