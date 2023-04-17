В Никольской роще Челябинска посадили первые десять сосен.

Через несколько дней силами МБУ «ЭВИС» здесь планируют высадить еще 70 крупномерных хвойных красавиц, а пока в Никольской роще ведутся работы по расчистке от поросли и аварийных деревьев.

Как отмечают в администрации города, высадка 80-ти вечнозеленых деревьев станет первым этапом озеленения Никольской рощи.

Десять уже высаженных сосен – подарок комбината «Магнезит», сделанный Челябинску по договоренности с губернатором Алексеем Текслером.

Первые 15 хвойных деревьев в минувшую пятницу, 14 апреля, высадили вдоль улицы Красной в районе Сада камней. Участие в создании «зеленой стены» приняли мэр южноуральской столицы Наталья Котова и ее заместитель по городскому хозяйству Александр Астахов.

Что касается Никольской рощи, то третьего апреля здесь начались вырубка аварийных и погибших деревьев и уборка валежника. В общей сложности сносу - на основании разрешений управления экологии и природопользования города - подлежит около 890 растений.

«В качестве натуральной компенсации будет высажено 519 деревьев», - ранее сообщали городские власти.