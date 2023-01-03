В ночь с третьего на четвертое января прольется первый новогодний звездопад

В ночь с третьего на четвертое января 2023 года можно будет наблюдать новогодний звездопад – на этот период придется пик активности мощного метеорного потока Квадрантиды.

«Ожидается до 110 метеоров в час, это 1-2 метеора в минуту при ясном небе», - сообщает московский планетарий.

Квадрантиды, вместе с Персеидами и Геминидами, входят в тройку мощнейших ежегодных звездопадов года.

«Главное отличие новогоднего метеорного потока - острый максимум активности, по длительности не превышающий нескольких часов», - отмечают в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» ВКонтакте.

В этом году международная метеорная организация (IMO) прогнозирует пик активности первого метеорного потока нового года в 6:40 по московскому времени в ночь с третьего на четвертое января.

Наиболее плодотворные наблюдения будут во второй половине ночи. «Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над восточным горизонтом», - уточняют в московском планетарии.

Радиант (место на небе, откуда, как кажется наблюдателю, "вылетают" метеоры) Квадрантид расположен в созвездии Волопаса. Первое название этого созвездия - Квадрант.

В этом году Луна близка к полнолунию (оно придется на седьмое января) и создаст сильную помеху для наблюдения Квадрантид.

«Тем не менее, благодаря естественному вращению нашей планеты, за час до рассвета Луна опустится ниже всего к горизонту, в то время как радиант Квадрантид поднимется выше. Лучшее время для наблюдений», - уточнили в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

ДЛЯ СПРАВКИ

Квадрантиды – один из обильных метеорных потоков всего года, происходящий из созвездия Волопаса. Это один из немногих, если не сказать единственный среди метеорных потоков, название которого не соответствует названию созвездия, из которого он происходит, сообщает новосибирский планетарий.

Группа звезд, которая сейчас относится к созвездию Волопаса, на момент открытия и описания метеорного потока в 1839 году называлась созвездием Стенного Квадранта. Однако, это название созвездия устарело, а название же метеорного потока решили сохранить и в настоящее время Квадрантиды принадлежат созвездию Волопаса. Первые метеоры-Квадрантиды начинают появляться еще 28 декабря, а максимум ожидается в ночь на четвертое января 2023 года.

Метеорный поток вызван попадающими в нашу атмосферу твердыми частицами из роя, оставленного потухшей кометой 2003 ЕН1. Ее наблюдали и описали только в 2003 году, спустя почти 164 года после описания метеорного потока, вызванного ею. Квадрантиды, пусть и не самый эффектный поток, но знаменитый тем, что всегда выпадает на новогодние праздники и может быть также назван «Новогодним звездопадом». Окончание потока состоится с завершением новогодних торжеств - 12 января.