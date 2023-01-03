03.01.2023
Сегодня ушла из жизни известная челябинская журналистка Ирина Парфентьева
03.01.2023
Из-за снегопада ряд населенных пунктов в Агаповском районе остался без воды и тепла
03.01.2023
Житель Магнитогорска провалился в открытый колодец, запорошенный снегом
03.01.2023
Аэропорт Челябинска закрыли до 16.10 часов для обработки полосы
03.01.2023
Хорошего – понемножку: медики не советуют в новогодние праздники налегать на мандарины
03.01.2023
В Челябинске из-за снегопада коммунальщики задействовали дополнительную технику
В ночь с третьего на четвертое января прольется первый новогодний звездопад
20.12.2022
В самую длинную ночь года можно наблюдать звездопад из созвездия Малая Медведица
11.12.2022
На следующей неделе - мощный звездопад из созвездия Близнецы и начало потока Урсиды
11.08.2022
Луна может помешать насладиться пиком красивого звездопада
02.01.2021
В ночь со второго на третье января – максимум первого в 2021 году звездопада
От «Карнавальной ночи» до «Француза»: челябинские «следы» в новогодних кинолентах
31.12.2022
Похудеть, доделать ремонт, влюбиться — что хотят успеть челябинцы до Нового года
30.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
29.12.2022
Вектор внешней активности ЮУрГУ может развернуться на Азию и Восток
28.12.2022
Задержанного УФСБ депутата Думы Челябинска отправили под домашний арест
27.12.2022