В озеро Синара выпущено 140 тысяч молоди сазана 

Русская медная компания (РМК) помогает восстанавливать рыбные запасы водоёмов Челябинской области. В источник питьевого водоснабжения города Снежинска – озеро Синара – выпущены 140 тысяч молоди сазана. Мальки выращены на Зеленоборском рыборазводном заводе ФГБУ «Главрыбвод».

Для зарыбления применили специализированную технику – живорыбную машину, которая используется для перевозки рыбы, и смонтировали установку по выпуску мальков в Синару. Мероприятие провели РМК и Нижне-Обский филиал ФГБУ «Главрыбвод».

«Сегодняшнее мероприятие – это совместная комплексная работа Филиала и Русской медной компании, в результате которой увеличится численность водных биоресурсов и улучшится состояние водного объекта, что несомненно порадует граждан, которые занимаются любительской рыбалкой, - рассказала заместитель начальника Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» по вопросам взаимодействия с надзорными органами, транспортному обеспечению и правовым вопросам Анна Водинская. - Мероприятие объединяет разных людей и фактически сегодня мы создаём традиции бережного отношения к природе, что является общечеловеческой ценностью. Как говорил выдающийся русский писатель Михаил Михайлович Пришвин: "Рыбе нужна вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна Родина, и охранять природу значит охранять Родину"».

Вселение сазана позволит поддержать круговорот биогенных элементов – азот, фосфор – в водной экосистеме озера в норме, отметили в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК. Кроме того, вселение сазана как ценного объекта любительской рыбалки создаст предпосылки развития и формирования рыболовного туризма и рекреационной инфраструктуры.

«Реализация природоохранных мероприятий совместно с Нижне-Обским филиалом «Главрыбвода» повысит эффективность экологических инициатив и проектов Русской медной компании и поможет в решении задач по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания Уральского федерального округа», - отметила вице-президент по экологической и промышленной безопасности РМК Наталия Гончар.

Зарыбление произошло в рамках соглашения между РМК и ФГБУ «Главрыбвод» о взаимодействии в области сохранения водных биологических ресурсов и среды их обитания, заключенного в 2021 году. В рамках совместной работы разработан целый комплекс природоохранных мероприятий. В том числе проводится мониторинг состояния биоресурсов.

«Русская медная компания, внедряя программы рационального использования природных ресурсов, задаёт тренд среди предприятий-водопользователей на осуществление мероприятий по реабилитации водных экосистем», - подчеркнул председатель Комитета по экологии и природопользованию Законодательного Собрания Челябинской области Михаил Махов.

В 2022 году предприятия РМК выпустили в водные объекты Челябинской области более 40 тысяч штук молоди и личинок рыбы. Мероприятия по зарыблению прошли на Шершнёвском водохранилище на реке Миасс. Зарыбление проводится мальками рыб, таких, как сазан. Количество мальков рыбы определяется при обязательном согласовании с территориальными управлениями Федерального агентства по рыболовству.

В 2023 году предприятия АО «РМК» планируют выпустить в водные объекты Челябинской области более 169 тысяч штук молоди и личинок рыбы.

ДЛЯ СПРАВКИ

ФГБУ «Главрыбвод» – крупнейшая государственная структура, занимающаяся сохранением водных биологических ресурсов по всей России. Благодаря соглашению РМК расширила водоохранную деятельность на территориях присутствия, а именно в Челябинской и Свердловской областях, а также увеличила комплекс соответствующих мероприятий.