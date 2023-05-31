В первый день лета в Челябинске сохранятся НМУ

Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, сохранятся в Челябинске и в День защиты детей, первого июня. Ситуацию усугубляет аномально жаркая погода. Регистрируется превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Челябинска НМУ первой степени установились в 19 часов 30 мая и продлены до 19 часов первого июня.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне, 30 мая, в Челябинске зарегистрировано шесть случаев превышения ПДК вредных веществ: два – по сероводороду (максимальная – 2,1 ПДКмр в Металлургическом районе) и четыре - по формальдегиду (максимум - 1,2 ПДКмр в Центральном города).

В Магнитогорске отмечено два случая превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, в том числе по взвешенным веществам – один случай превышение (1,2 ПДКмр - левобережная часть Ленинского района) и один - по формальдегиду - (1,1 ПДКмр - левобережная часть Орджоникидзевского района).

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.