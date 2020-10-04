В понедельник в Челябинской области прохладно, ветрено и без осадков

В понедельник, пятого октября, в Челябинской области ожидается прохладная, ветренная погода, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – до минус двух градусов, по области – от плюс трех до минус двух градусов, при прояснении – до минус семи градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 6-8 градусов, по области – плюс 3-8 градусов, на юге региона воздух прогреется до плюс 11 градусов.

Ветер северо-восточный с переходом на западный 3-8 метров в секунду, днём местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 753 миллиметра ртутного столба, ночью оно повысится до 755 миллиметров ртутного столба, днём понизится до 752 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 3 минуты, заход - в 18 часов 22 минуты. Долгота светового дня - 11 часов 19 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Иона и Фока, Листопадная.

Листопадной день называли потому, что в это время порывы ветра буквально сдирают листву с деревьев - начинался листодер. Однако, если на Фоку и Иону лист с березы еще не опал полностью, это означало, что снег ляжет поздно. Листопадную называли началом настоящей осени.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Вениамин, Иона, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор, Фока.