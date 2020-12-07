Бил и запугивал: Врач из Челябинска рассказала об издевательствах со стороны мужа-тирана

В понедельник в Челябинской области ветер усилится до 14 м/c

Сегодня на Южном Урале установится относительно теплая погода для декабря. Столбик термометра поднимется до -1. В то же время ветер поднимется до 14 метров в секунду, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Челябинской области сегодня ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег и образуется изморозь. Температура будет колебаться от -1 до -6, в низинах может опуститься до -11. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Отдельные порывы могут достигать до 14 метров в секунду.

В Челябинске 7 декабря будет переменная облачность, без существенных осадков. Днем температура опустится до -3, -5. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду.

7 декабря в народном календаре стало днем Святой Екатерины. Считается, что этот день назвали в честь великомученицы Екатерины Александрийской. Ее считают покровительницей города Екатеринбург коммуны в Италии Злудерно.

Согласно народным приметам, если 7 декабря тепло, то морозов в течение недели морозов не будет. В то же время, если день будет ясным, то стоит готовиться к холодной зиме.