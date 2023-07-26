26.07.2023
Восьмое чудо появилось в семье Беловых из Челябинской области
26.07.2023
Челябинские врачи в 2023 году выполнили шесть трансплантаций печени
25.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 июля (18+)
25.07.2023
Магнитогорцу грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва в армию
25.07.2023
Златоустовец заплатил 500 тысяч за посещение интим-сайта
25.07.2023
Южноуральские параспортсмены вернулись с рекордами
В пяти городах Челябинской области установился режим «черного неба»
07.07.2023
В семи городах Челябинской области на трое суток установятся НМУ
29.06.2023
В четырех городах Челябинской области объявлены НМУ
15.06.2023
В пяти городах НМУ продлятся по субботу, в Челябинске – превышение ПДК по сероводороду
13.06.2023
В пяти городах Челябинской области установятся НМУ на двое суток
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023