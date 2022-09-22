В пятницу наступит астрономическая осень - День осеннего равноденствия

В ночь с 22 на 23 сентября в северном полушарии Земли наступит астрономическая осень, в южном – весна. Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия. В это время день по продолжительности сравняется с ночью.

«В 04:03 по московскому времени 23 сентября дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. В северном полушарии наступит астрономическая осень», - пояснили в московском планетарии.

Дата осеннего равноденствия каждый год меняется, он зависит от сдвига календаря из-за високосных лет. Так, самое раннее равноденствие за всю историю календаря произошло 19 сентября, а самое позднее - 24 сентября.

«В день осеннего равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, находясь ровно 12 часов над горизонтом и 12 часов под горизонтом, то есть день равен ночи. Отсюда и название – равноденствие», - поясняют в Московском планетарии.

Дальше день начнет стремительно сокращаться и к 22 декабря он будет равен всего семь часов.

День осеннего равноденствия раньше считался также Новолетием по старославянскому календарю. В это время начинался новый год - новый отсчет времени, «новое лето» по старому летоисчислению, потому что год считали по лету.

В философском плане - это время подведения итогов, вознесения благодарностей за то, что мы имеем, и завершения годовых дел.

По народному поверью, какая погода будет в день осеннего равноденствия, такой будет и осень. В этом году в первый день астрономического лета обещают по-летнему теплую погоду и без осадков. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 24-29 градусов.

В то же время примечали, если птицы в этот день стали покидать родные края и улетать на юг – зима будет холодной и суровой. Другим фактором, свидетельствующим о предстоящей холодной зиме и заморозках, является наличие пожелтевшей листвы на берёзах и рябинах.

Осеннее равноденствие празднуют во всем мире. Разные народы отмечают этот день по-разному, но у всех есть сходные черты - люди радуются завершению сельскохозяйственного сезона, обильному урожаю.

В 1927 году день осеннего равноденствия, 23 сентября, был заложен первый камень в фундамент Московского Планетария. Уникальное здание в стиле конструктивизма с параболическим куполом было построено всего за полгода, сообщает пресс-служба планетария. Пятого ноября 1929 года состоялось торжественное открытие Звездного Дома Москвы. Эта дата считается днем рождения Московского планетария.