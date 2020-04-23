В пятницу погода ухудшится

В пятницу, 24 апреля, в Челябинской области прогнозируется ухудшение погодных условий – усиление ветра, дождь со снегом, перепад температур, пониженное атмосферное давление.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом

В ночь на пятницу и на субботу столбик термометра будет опускаться ниже нулевой отметки, днем – плюсовые температуры.

Прогнозируется усиление ветра до 17-22 метров в секунду. Порывистый ветер может ухудшить самочувствие людей с нервными заболеваниями.

Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. В течение суток оно немного повысится и составит 731 миллиметров ртутного столб, что ниже нормы на 10 единиц. Пониженный фон атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия, как у гипотоников, так и гипертоников, с частыми приступами стенокардии и нарушениями сердечного ритма, вегето-сосудистой дистонией.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

О нештатных ситуациях на федеральных дорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

О проблемах на дорогах регионального значения сообщайте в круглосуточную диспетчерскую Миндортранса по телефону 237-88-92.

О проблемах с дорогами Челябинска можно рассказать по телефону 727-46-26. По номеру городской диспетчерской службы управления дорожного хозяйства администрации Челябинска 7-951-771-73-25 можно круглосуточно оставлять заявки и сообщать о некачественной уборке улично-дорожной сети города.