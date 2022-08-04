В пятницу в Челябинской области будет очень жарко

В Челябинской области в пятницу, пятого августа, ожидается переменная облачность, без осадков.

Как сообщает Челябгидрометцентр, днем пятого августа августа температура воздуха прогреется в городах области прогреется до 26-31 градуса выше нуля. Ветер – северный- восточный. Днем скорость составит 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в пятницу – переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в дневное время – 27-29 градусов выше нуля.

По народному календарю пятого августа отмечается Трофимов день или Трофим Бессонник, а православная церковь вспоминает Трофима, Феофила и еще 13 святых мучеников, которые пострадали во время гонений при императоре Диоклетиане. По преданию, на судилище они отказались принести жертву идолам и исповедали себя христианами.

Считается, что пятого августа нельзя долго спать, нежится в кровати до обеда, вечером рано отходить ко сну. Удача в этот день улыбнется тем, кто рано встает и поздно ложится. Не стоит заниматься бесполезными делами, создавать видимость работы. Напрасный труд приведет к большим проблемам в деятельности.

Представителям сильного пола не рекомендуется в одиночестве посещать открытые водоемы. По поверью, на Трофима русалки выходят на поверхность и могут заманить одинокого путника.

Рожденные пятого августа обладают сильным стремлением к самовыражению. Проницательность и отличное чувство юмора наделяют их красноречием и находчивостью, а сочетание интеллекта и творческих способностей награждает новаторскими идеями и всеми необходимыми инструментами, чтобы претворить их в реальность.

Люди, появившиеся на свет в этот день, очень влюбчивые. Им покровительствует тополь. В трудную минуту нужно подойти к дереву и обнять его или посидеть под его кронами. Это поможет взять себя в руки и отыскать выход из сложившейся ситуации. В качестве талисмана именинникам дня следует носить топаз.