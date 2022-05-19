В пятницу в Челябинской области – местами дожди

В пятницу, 20 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди. В Челябинске - преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области – плюс 2-7 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 14-16 градусов, по области – плюс 12-17 градусов, в горах и низинах прохладнее – до плюс девяти градусов.

Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, днем местами порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 732 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 38 минут, заход - в 21 час 4 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 26 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 20 мая – Купальница.

Купальница считалась разгаром сева, это время ни в коем случае нельзя было упустить. Однако, говорили, что домашние семена вырождаются, становятся негодными для посева. Существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, особенно если они были украдены. Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян. Поскольку так делали все, в убытке никто не оставался.

Именины в этот день: Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.