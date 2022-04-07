В пятницу в Челябинской области мокрый снег с дождем

В пятницу, восьмого апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки – снег, мокрый снег, переходящий в дождь. В ночные т утренние часы в отдельных районах гололедные явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 1-3 градуса, по области – от плюс одного до минус четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 4-6 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в южных районах воздух прогреется до плюс 14 градусов.

Ветер западный, юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы - 737 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое

Солнце взойдет в 6 часов 9 минут, заход - в 19 часов 44 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 35 минут. Луна растущая.

По народному календарю восьмого апреля – Гавриил Благовест.

Крестьяне наблюдали: если к Гавриилу зазеленела черемуха - пора сажать ранний картофель (конечно, эта примета действует только в южных областях). Наблюдали и за погодой: какова она на Гавриила - такова будет и на Сергея Капустника.

Именины в этот день: Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.