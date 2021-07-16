В пятницу в Челябинской области вероятны дожди и грозы

В пятницу, 16 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 16 градусов, влажность воздуха 86%, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 25-27 градусов, по области – плюс 22-27 градусов, на крайнем юге региона – до плюс 30 градусов.

Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду, днём порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 36 минут, заход - в 21 час 25 минут. Долгота светового дня - 16 часов 50 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Мокий и Марк. Еще одно название этого праздника - Стожары. Так наши предки именовали скопление Плеяды в созвездии Тельца. Его появление на небе предвещало охотникам удачу; если же его видно не было - в лес не стоило и отправляться, все равно вернешься ни с чем.

В этот день часто случались грозы. «Мокий землю мочит, а Марк на стогу стоит»; «Мокий поля орошает, а Марк сено убрать поспешает», - говорили люди. Также на Мокия и Марка было принято собирать мак. Поэтому и сам праздник по созвучию с именами святых называли Маковым днем. Обращали внимание на насекомых. Если комары и мошки вились кругами, это предвещало хорошую погоду на ближайшие семь суток.

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил, Никодим, Филипп.