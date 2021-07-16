16.07.2021
В Челябинске ограничат движение на одном перекрестке из-за ремонта дорог
16.07.2021
В Челябинске отключат светофоры на двух перекрестках
16.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 16 июля
15.07.2021
Важен труд каждого – с праздником, металлурги и горняки!
15.07.2021
«Оружие-2021»: в Росгвардию жители Челябинской области принесли не только оружие и патроны, но даже снаряд
15.07.2021
ВТБ повышает доходность по вкладу «Новое время»
В пятницу в Челябинской области вероятны дожди и грозы
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
15.07.2021
Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет
14.07.2021
Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали
14.07.2021
Родители школьников и будущих первоклассников получат по 10 тысяч к новому учебному году
13.07.2021
В Челябинской области продолжается сбор помощи пострадавшим от лесных пожаров
12.07.2021