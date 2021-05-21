В пятницу в Челябинской области жара и местами дожди

В пятницу, 21 мая, в Челябинской области ожидается жаркая и ветренная погода, местами пройдут кратковременные дожди. В Челябинске – преимущественно без осадков.

В большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале), местами - высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 18 градусов, влажность воздуха 48%, ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 28-30 градусов, по области – плюс 25-30 градусов.

Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно давление существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 36 минут, заход - в 21 час 6 минут. Долгота светового дня - 16 часов 30 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Иван Долгий.

В этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. С тех пор осталось несколько пословиц и поговорок, например, такая: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу». Обращали внимание и на приметы, связанные с посевом: «Пшеницу сей, когда черемуха зацветет»; «Не сей пшеницу раньше дубового листа».

Именины в этот день: Адриан, Арсений, Иван, Никифор, Пимен.