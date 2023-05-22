В селе Париж реконструировали южноуральскую Эйфелеву башню

В селе Париж (Нагайбакский район, Челябинская область) завершили реконструкцию знаменитого объекта связи. Вышку максимально приблизили к внешнему виду Эйфелевой башни во Франции.

Южноуральскую достопримечательность окрасили в золотистый полуматовый оттенок, смонтировали новый шпиль, благоустроили подножие и организовали ночную подсветку. Работы выполнены к старту VII легкоатлетического забега «Парижский полумарафон», который состоится в воскресенье, 28 мая. «Ростелеком» является генеральным партнером мероприятия.

«“Ростелеком” профинансировал строительство уникального антенно-мачтового сооружения 18 лет назад. Вышка символизирует события 1812 года. Но также с помощью мачты организовано предоставление сотовой связи, работа беспроводных транспортных каналов и широкополосный доступ в интернет для жителей села Париж и окрестностей», - отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов

Высота башни в селе Париж Челябинской области — 50 метров, это в шесть раз меньше французского оригинала. Реконструкция объекта связи велась на протяжении нескольких месяцев. На обновление вышки затрачено более 1 000 литров краски. Сконструирован и изготовлен новый вариант шпиля: демонтированы вертикальные трубостойки верхней площадки объекта и установлен новый купол в виде полусферы. Кроме того, предусмотрено регулярное освещение всей конструкции башни в темное время суток.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер напомнил: «Село Париж основано оренбургскими казаками в память о пребывании в столице Франции наших войск после разгрома наполеоновской армии. Благодаря своему названию и уменьшенной копии Эйфелевой башни село Париж стало точкой протяжения туристов со всей страны. Сейчас здесь ежегодно стартует одно из самых масштабных спортивных мероприятий страны – “Парижский полумарафон”».

Для проведения легкоатлетического забега «Парижский полумарафон» в 2023 году провайдер также подготовит телекоммуникационную инфраструктуру.