22.05.2023
Уроженец Челябинска назначен первым замминистра строительства Амурской области
22.05.2023
Для жителей «Ньютона» и «Тополиной аллеи» создадут экотропу длиной 2,8 километра
22.05.2023
В селе Париж реконструировали южноуральскую Эйфелеву башню
22.05.2023
Челябинские власти попытаются продать с молотка недострой за 46,6 миллиона рублей
22.05.2023
Южноуральские справедливороссы вошли в руководящие органы партии
22.05.2023
Благоустройство восьми общественных пространств Челябинска выполнено более чем на треть
В селе Париж реконструировали южноуральскую Эйфелеву башню
03.04.2023
Алексей Текслер приглашает всех в Париж: «Будет интересно»
21.08.2022
Завершился грандиозный праздник «королевы спорта» - Парижский полумарафон
21.08.2022
Последнему участнику «Парижского полумарафона» на финише понадобилась помощь
21.08.2022
«Ростелеком» на Парижском полумарафоне научил титулованную легкоатлетку «варить» колье из оптоволокна
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023