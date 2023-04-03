В семи городах Челябинской области установились НМУ до утра шестого апреля

В семи городах Челябинской области установились неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Режим «черного неба» продлится до утра шестого апреля.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Аши, Карабаша и Магнитогорска НМУ объявлены в пять часов второго апреля и продлятся до 19 часов пятого апреля.

В Златоусте, Коркино, Сатке и Челябинске неблагоприятные метеоусловия начались в 19 часов третьего апреля и сохранятся до пяти часов утра шестого апреля.

На период с пяти утра второго апреля и до пяти утра шестого апреля отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

ДЛЯ СПРАВКИ

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии - 7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.