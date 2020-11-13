ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В шести городах Челябинской области объявлены НМУ

Среда обитания
Сегодня, 16:26
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

На территории шести муниципальных образований Челябинской области объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске, Коркино, Сатке и Златоусте режим «черного неба» начнется в 22 часа субботу, 14 ноября, и продлился до 19 часов понедельника, 16 ноября.

На территории Карабаша и Аши НМУ первой степени прогнозируются с 19 часов воскресенья, 15 ноября, до 19 часов понедельника, 16 ноября.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора (8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04), в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64), минэкологии (8-906-890-96-70).

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Среда обитания
06.11.20 18:06
В трех городах Челябинской области вновь объявлены НМУ
Среда обитания
05.11.20 17:19
В трех городах Челябинской области НМУ продлены еще на сутки
Среда обитания
03.11.20 15:38
НМУ установились на территории еще одного города Челябинской области и продлены в шести
Среда обитания
02.11.20 18:12
В одном городе Челябинской области объявлены НМУ, в пяти - продлены
09.11.20 15:27
«Зеленый город» завершил ежегодную акцию по благоустройству и уборке городских дворов в Челябинске
09.11.20 12:00
В Челябинске депутаты и общественники продолжили обсуждать проблему сохранения городского бора
09.11.20 09:43
В Аше общественники высадили красные дубы
08.11.20 22:51
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
07.11.20 14:46
Минэкологии опровергло информацию о поэтапном выведении участков челябинского городского бора
06.11.20 18:06
В трех городах Челябинской области вновь объявлены НМУ
06.11.20 14:15
Южноуральцев предупреждают: Утром и днем 7 ноября в горных районах области - сильная гололедица
05.11.20 17:26
Новогоднее оформление Челябинска обещает получиться по-настоящему сказочным
05.11.20 17:19
В трех городах Челябинской области НМУ продлены еще на сутки
05.11.20 13:21
На берегу Первого озера в Челябинске обнаружена подозрительная труба
Общество
Сегодня, 14:29
Максим Пекарский: На горе Косотур Златоуста обустроят экотропу и смотровые площадки
Спорт
Сегодня, 15:56
Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов провел мастер-класс для юных хоккеистов из Челябинска
Новости
Сегодня, 17:11
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 14-16 ноября
Сегодня, 14:26
Федерация
Пойманным пьяными за рулем усложнят процесс возврата прав
Сегодня, 14:04
Общество
За сутки умерло восемь пациентов с ковидом из Челябинска, Златоуста, Коркино и Чебаркуля
Сегодня, 13:57
Экономика
Металлурги ЧЦЗ совершенствуют систему маркировки продукции
Сегодня, 13:55
Общество
Синичкин день – пришла пора ставить кормушки
Материалы рубрики
09.11.20 15:40
Среда обитания
В челябинском городском бору установили контейнеры для раздельного сбора мусора
09.11.20 15:27
Среда обитания
«Зеленый город» завершил ежегодную акцию по благоустройству и уборке городских дворов в Челябинске
09.11.20 09:43
Среда обитания
В Аше общественники высадили красные дубы
07.11.20 14:46
Среда обитания
Минэкологии опровергло информацию о поэтапном выведении участков челябинского городского бора
03.11.20 15:38
Среда обитания
НМУ установились на территории еще одного города Челябинской области и продлены в шести
Теги
НМУ
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика