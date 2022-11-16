16.11.2022
В шести городах Челябинской области объявлены НМУ
16.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 ноября (18+)
16.11.2022
«Орлан», курсирующий между Челябинском и Екатеринбургом, временно заменит его предшественник
16.11.2022
Южно-Уральский государственный институт искусств принимает поздравления с 87-летием
16.11.2022
Гостям «Пятерочки» вручат сертификаты за покупки
16.11.2022
За ловлю сиговых рыб привлекут шесть браконьеров в Челябинской области
В шести городах Челябинской области объявлены НМУ
28.10.2022
В семи городах Челябинской области в выходные установятся НМУ
13.10.2022
Режим «черного неба» продлен в пяти городах Челябинской области
03.10.2022
НМУ в четырех городах Челябинской области сохранятся до вечера среды
03.10.2022
В Карабаше установились НМУ
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022