23.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
23.09.2022
В Челябинской области сотрудники ЮУЖД высадили 19 тысяч деревьев
23.09.2022
В Челябинске продадут с молотка недострой на Свердловском проспекте
23.09.2022
О приоритетах паломнической службы Челябинской епархии узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
23.09.2022
За мобилизованными гражданами сохранят рабочие места
23.09.2022
Клиенты ВТБ смогут оплачивать сотовую связь через голосового ассистента банка в Алисе
В шести городах Челябинской области в выходные будут НМУ
21.09.2022
В трех городах Челябинской области объявлены НМУ и уже регистрируются превышения ПДК
29.08.2022
НМУ продлены в семи городах Челябинской области до вечера вторника
24.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
22.08.2022
Ростехнадзор выявил нарушения требований промышленной безопасности на ЧМК
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022