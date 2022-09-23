В шести городах Челябинской области в выходные будут НМУ

В шести городах Челябинской области в выходные установятся неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Челябинска, Коркино, Карабаша режим «черного неба» установился в 23 часа 18 сентября и продлится до 19 часов воскресенья, 25 сентября.

На территории Сатки, Аши и Магнитогорска НМУ начались в 19 часов среды, 21 сентября, и продлятся до11 часов 25 сентября.

На период с 23 часов 18 сентября до 19 часов 25 сентября отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне в Магнитогорске отмечены шесть случаев превышения ПДКмр взвешенных веществ. Максимальная концентрация 1,6 ПДКмр наблюдалась в левобережной части Орджоникидзевского района. Кроме того, выявлен один случай превышения ПДКмр формальдегида в 1,8 раза в левобережной части Ленинского района.

В Челябинске зарегистрированы два случая превышения ПДКмр фторида водорода в 1,3 раза в Металлургическом районе.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

ДЛЯ СПРАВКИ

В период НМУ администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в этот период по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.