В Шумаках продолжают бурить скважины и обеспечивать жителей привозной водой

В деревне Шумаки Первомайского поселения (Коркинский муниципальный район, Челябинская область), где в центральной скважине было обнаружено превышение ртути, продолжаются работы по бурению новой артезианской скважины. А пока жителей продолжают обеспечивать привозной водой.

«В Шумаках ведутся работы по бурению дополнительных скважин», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Коркинского района.

Жителям деревни поступает техническая вода, продолжается подвоз питьевой воды. Кроме того, обеспечивается в полном объеме бутилированной питьевой водой и технической водой местная школа.

«Результаты анализов питьевой и технической воды контролируются ежедневно. Вода соответствует санитарно-химическим требованиям», - сообщила пресс-секретарь администрации Коркинского района Мария Сейидова.

Качество воды ежедневно контролируется и в Первомайском городском поселении. «В рамках производственного контроля ООО «Элевкон» еженедельно осуществляет контроль за качеством питьевой воды в поселении, - сообщает администрация поселения. - Исследования питьевой воды проводятся специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе».

В мэрии заверяют, что результаты исследований питьевой воды в поселении соответствуют требованиям санитарных норм и правил.

Напомним, 30 апреля Роспотребнадзор обнаружил превышение предельно допустимых концентраций по показателю ртуть в центральной скважине деревни. Было приостановлено водоснабжение 35 домов и местной школы.

Была проведена промывка скважины, но и после этого пробы (от второго, пятого и восьмого мая) показывали повышенное содержание ртути в воде.

Жителям разрешили пользоваться водой из собственных скважин и колодцев, там вода соответствует гигиеническим нормативам. источников.

Жители, не имеющие собственных источников водоснабжения, пользуются привозной водой. Это порядка 100 человек, проживающих в домах на двух улицах. На сайте Первомайского городского поселения размещен график подвоза воды.