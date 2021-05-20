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20.05.2021

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20.05.2021

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20.05.2021

Быть или не быть? Вопрос установки памятника Александру II на Алом поле решится 25 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021

Андрей Фалейчик назовет имя нового руководителя «Копейских систем водоотведения и водоснабжения»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021

Вакцину от коронавируса можно поставить в СНТ Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области обсудит механизмы поддержки промышленности в очном формате
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021

В Челябинской области с начала года на железной дороге погибли пять человек
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В Шумаках продолжают бурить скважины и обеспечивать жителей привозной водой

В деревне Шумаки Первомайского поселения (Коркинский муниципальный район, Челябинская область), где в центральной скважине было обнаружено превышение ртути, продолжаются работы по бурению новой артезианской скважины. А пока жителей продолжают обеспечивать привозной водой.

«В Шумаках ведутся работы по бурению дополнительных скважин», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Коркинского района.

Жителям деревни поступает техническая вода, продолжается подвоз питьевой воды. Кроме того, обеспечивается в полном объеме бутилированной питьевой водой и технической водой местная школа.

«Результаты анализов питьевой и технической воды контролируются ежедневно. Вода соответствует санитарно-химическим требованиям», - сообщила пресс-секретарь администрации Коркинского района Мария Сейидова.

Качество воды ежедневно контролируется и в Первомайском городском поселении. «В рамках производственного контроля ООО «Элевкон» еженедельно осуществляет контроль за качеством питьевой воды в поселении, - сообщает администрация поселения. - Исследования питьевой воды проводятся специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе».

В мэрии заверяют, что результаты исследований питьевой воды в поселении соответствуют требованиям санитарных норм и правил.

Напомним, 30 апреля Роспотребнадзор обнаружил превышение предельно допустимых концентраций по показателю ртуть в центральной скважине деревни. Было приостановлено водоснабжение 35 домов и местной школы.

Была проведена промывка скважины, но и после этого пробы (от второго, пятого и восьмого мая) показывали повышенное содержание ртути в воде.

Жителям разрешили пользоваться водой из собственных скважин и колодцев, там вода соответствует гигиеническим нормативам. источников.

Жители, не имеющие собственных источников водоснабжения, пользуются привозной водой. Это порядка 100 человек, проживающих в домах на двух улицах. На сайте Первомайского городского поселения размещен график подвоза воды.

Автор: Любовь Юрина
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На главной выставке строительной техники и технологий в России - междуна
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20.05.2021

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В Челябинской области пост заведующего отделением районной больницы Верхнеуральска занял хирург-о
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.05.2021

Отделение в больнице Верхнеуральска возглавил Хатим Хабиб из Судана
Челябинск отметил день пионерии. В праздничный день, 19-го мая, представители местного отделения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.05.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
20.05.2021

В Челябинске из полыхающего пункта приема металлов вынесли два газовых баллона
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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E-mail:

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Телефоны:

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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20.05.2021 16:00

Автозавод «Урал» покажет на выставке «bauma СТТ RUSSIA 2021» новый бескапотный грузовик
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:58

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:31

Отделение в больнице Верхнеуральска возглавил Хатим Хабиб из Судана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:29

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20.05.2021 15:20

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 15:07

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:59

В Шумаках продолжают бурить скважины и обеспечивать жителей привозной водой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:41

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

20.05.2021 14:18

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области обсудит механизмы поддержки промышленности в очном формате
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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20.05.2021 13:34

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20.05.2021 13:33

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20.05.2021 13:09

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20.05.2021 10:55

Большинство челябинцев поддержали инициативу обязательной регистрации домашних животных
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20.05.2021 10:40

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В четверг Челябинской области жара, местами ночные заморозки
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20.05.2021 08:51

Сбер второй год подряд признан самым эффективным банком мира по созданию акционерной стоимости
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20.05.2021 01:34

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19.05.2021 23:36

В Коркино подняли кран, повредивший центральный водовод
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19.05.2021 23:18

Вице-премьер доложил президенту: Новый проект метро в Челябинске практически готов
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19.05.2021 21:49

Прокуратура организовала проверку по факту аварии, оставившей без воды Коркино
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 20:38

Коркино осталось без воды – кран упал в реку и зацепил трубу водовода
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19.05.2021 19:51

Анонсы событий и мероприятий на 20 мая
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19.05.2021 17:53

«Мы – армия страны, мы – армия народа»: в Челябинск прибудет эшелон с военной техникой и вооружением
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19.05.2021 17:34

Сотрудники ГУФСИН Челябинской области собирают «крышки добра» и помогают детям
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19.05.2021 16:55

На озере Сунгуль во второй раз состоится всероссийский фестиваль ленд-арта
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19.05.2021 16:53

Суд огласил приговор жителю Еманжелинска, убившему женщину 12 лет назад
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19.05.2021 16:35

В Григорьевских садах зацвели яблони
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19.05.2021 16:26

Полицейские Челябинска задержали жителя Курганской области, наладившего сбыт поддельных долларов
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19.05.2021 16:26

Челябинка Оксана Ралкова поборется за звание лучшего молодого поэта России
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19.05.2021 16:21

В отношении челябинца, ударившего ребенка по голове на глазах у его матери, возбуждено уголовное дело
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19.05.2021 16:09

В Челябинске состоялось благотворительное ледовое шоу для борцов с ковидом
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19.05.2021 16:03

В Челябинской области посевная преодолела экватор
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19.05.2021 15:54

Открыт приём заявок на участие в форуме для профессиональных актёров Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:43

Спасатели восьмые сутки ищут пропавшего в горах Абхазии уральского туриста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:42

Южноуральские спасатели приступили к рейдам по пляжам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:38

Ограничения и контроль сделали свое дело: озеро Тургояк стало чистым
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:27

В Челябинске ТНТ бесплатно помоет «машины из 90-х»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 15:14

В ночь на пятницу закроют движение в районе Рифея под Челябинском
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:52

Большинство челябинцев поддержали предложение по организации платных парковок в центре города
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:37

Главу Троицка отпустили из-под домашнего ареста под залог

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:29

В Челябинской области мусор на субботниках собрали, но вывезли далеко не везде
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 14:16

«Расследование» МегаФона: южноуральские путешественники предпочитают Уфу, Москву и Чечню
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:48

В Историческом музее семейная реликвия получит новую жизнь

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:44

Прозрачное ограждение вдоль берега, зоны отдыха и детские площадки: какой будет новая набережная Миасса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:41

На этой неделе начнут звучать «Последние звонки» для выпускников Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:21

«Лихая казачка» из Еткуля в Историческом музее Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:03

Пьяный житель Усть-Катава напал на полицейского
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 13:00

В Челябинске эконавальнистку облил мочой человек-куст
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:38

Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:34

Челябинские таможенники задержали контрафакта на восемь миллионов рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 12:10

Александр Шестаков: «ЮУрГУ принял вызов пандемии и оперативно нашел ответы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:55

Роман Николая Горькавого о челябинском метеорите вышел в свет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:39

В Челябинске вырубка деревьев в «Парковом» вылилась в уголовное дело

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:38

В Челябинской области продолжают бороться с ковидом 2,7 тысячи жителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:30

Столичные архитекторы пообещали возродить водную станцию на озере Смолино
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:17

В Челябинской области мужчина поджег машину тещи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 11:16

Увеличилось количество вызовов на жалобы на запах газа от газобаллонных установок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 10:33

В Копейске утонул 13-летний ребенок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 10:08

Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.05.2021 10:05

Замначальника службы занятости Челябинской области стал 28-летний Кирилл Усманов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 23:34

В Челябинской области в ночь на среду – дождь и грозы, днем – без осадков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:46

Анонсы событий и мероприятий на 19 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:32

Вдове погибшего в Чечне сотрудника ГУФСИН Челябинской области подарили автомобиль
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:22

Текслер поручил выработать системные решения по стабилизации ситуации с водоснабжением
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:20

ЦКС вывез более ста тысяч мешков с сезонным мусором, собранным на субботниках

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:05

В Челябинске оборудуют 14 пляжей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 17:02

Текслер поздравил с юбилеем мэтра челябинской хоккейной школы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:35

ВТБ на треть нарастил выдачи автокредитов в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:33

В Челябинск съедутся сильнейшие боксеры России и стран СНГ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:32

Подписчики «Урал-пресс-информ» в соцестях смогут получить билеты на комедию в «Манекене»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:22

В Челябинске будут судить крупного наркосбытчика из Свердловской области и его подельника
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:08

АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» за 2020 год
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 16:03

В минэкологии объяснили причину загрязнения водоемов в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:55

В поселке Полетаево сгорел мусоровоз перевозчика ТКО
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:53

На Изумрудном карьере задержаны подростки-экстремалы, которые прыгали со скал

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:35

Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:33

Текслер назвал аутсайдеров по вакцинации от ковида в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:06

Через Бугристое пытались провести в Екатеринбург запрещенные препараты
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 15:05

В Копейске огнеборцы ликвидируют крупный пожар на улице с деревянными домами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 14:39

Ассоциация служб безопасности Южного Урала провела спортивный турнир в честь дня своего основания
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 14:29

Муниципалитеты получат дополнительно 400 миллионов на реализацию предложений южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 14:27

В Челябинске полуторогодовалый малыш выпал из окна

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 14:17

Пьяному дебоширу из Челябинска не дали улететь в Сочи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:50

Родители просят Текслера разрешить им присутствовать на выпускных в детсадах
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:43

Челябинская спортсменка установила рекорд России

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:11

180 дней до 180-летия: как Сбербанк отпразднует юбилей вместе с клиентами
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:06

Корпоративный календарь Челябинского цинкового завода вошел в число победителей национального конкурса «Серебряные нити»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 13:04

В Копейске директор КСВВ предложил бесплатный подвоз воды

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 12:31

В Челябинской области родители просят сократить уроки из-за жары и отменить дресс-код
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:48

Аферист «развел» челябинца на миллион рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:22

Еткульский район посетил министр культуры Алексей Бетехтин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:19

“Аэрофлот” оставил пилотов и стюардесс без багажа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:18

“Теледройд” магнитогорских робототехников сможет работать на орбите 3-4 года
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:17

Жительница Магнитогорска организовала контрабанду средства для похудения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:17

Прокуратуру Челябинской области может возглавить выходец из Карелии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:15

Полицейских-взяточников из Челябинска, которые платили взятки за «слив» данных о покойниках, отправили под домашний арест
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:14

Глава Фершампенуаза объяснил отсутствие воды в микрорайоне Черемушки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:12

Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:10

Простота, удобство и скорость: ММК увеличил отгрузку металлопродукции спецконтейнерами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 11:06

В челябинском зоопарке продолжается сезон стрижек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 10:21

Стартовала шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 10:19

НМУ сохраняются в четырех городах Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 10:18

Во вторник в Челябинской области жара, местами дожди и грозы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.05.2021 10:17

Муниципалитеты Челябинской области поощрили за самозанятых
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 23:46

В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 20:56

Покупка квартиры в Москве: как выбрать район?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 19:30

В Челябинской области работу бани возобновили через год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 19:00

Челябинка: На ЧМЗ уже четыре дня невозможно спать, стоит ужасная вонь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 18:15

Новое «Пламя Аркаима» перенесет своих гостей на четыре тысячи лет назад
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 18:04

В Челябинске из Курчатовского района вывезли более 1100 тонн мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 18:00

Жителей Челябинской области приглашают к участию в фестивале казачьей культуры «Злата горка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:43

В Челябинске завершился снос двух многоквартирных аварийных домов
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17.05.2021 17:32

Максим Пекарский: Обновленный дом культуры станет прекрасным подарком для жителей сразу нескольких поселков Златоуста
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17.05.2021 17:25

Анонсы событий и мероприятий на 18 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:20

В Челябинске уголовник может получить новый срок за попытку скрыться от полицейских
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:17

Полицейские Челябинска «обломали» кайф наркоманам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 17:07

Жительница Миасса обвинила медиков в смерти ее мамы, не получившей своевременную помощь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 16:59

В Челябинске гала-концерт актерской песни соберет артистов со всей области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 16:44

Легкоатлетка из Челябинска стала победителем этапа мирового Гран-при
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 16:27

Долой безработицу! Число трудоустроенных челябинцев продолжает увеличиваться
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 15:59

В Челябинске ущерб от вырубки деревьев в «Парковом» составил миллион рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 15:10

Челябинка задумала изуродовать сожительницу своего бывшего мужа, но исполнитель ее сдал

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:57

ВТБ снижает ставки по ряду ипотечных программ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:39

Полицейских Челябинска отправили на «Летние каникулы»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:28

В центре Челябинска приступили к ремонту провала асфальта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:25

Житель Златоуста чужими руками разменял фальшивые деньги на настоящие
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 14:10

Юные челябинцы смогут создать город будущего
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 13:06

Наталья Котова поинтересовалась, долго ли будут пустовать кадки возле педуниверситета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:47

Наталья Котова попросила предпринимателей установить возле их магазинов урны побольше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:41

За сутки в Челябинской области подтверждено 93 новых случая ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:37

Александр Астахов: Современная городская среда в Челябинске формируется активными темпами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:29

В Челябинске не намерены строить подземный переход под Кировским мостом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:28

Наталья Котова распорядилась привести в порядок челябинские кладбища
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 12:13

В Миассе к стихийному продуктовому рынку приближается армия тараканов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:59

Челябинская область получила более 316 тысяч доз вакцины от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:38

С Пушкиным на войне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:14

Российские ученые «настраивают» композитные материалы для космической отрасли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:11

В Челябинске унылый ящик связи превратили в арт-объект
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 11:01

Челябинская команда «Город N» вышла в полуфинал Высшей лиги КВН
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 10:51

В Историческом музее Южного Урала прошла насыщенная «Ночь музеев»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 10:25

Благоустройство муниципальных пляжей Челябинска завершится к 25 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 09:27

Челябинцы переходят на цифровые карты вместо «пластика»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.05.2021 09:21

Общественники снова заявили о нарушениях со стороны дорожных подрядчиков Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:48

В понедельник в Челябинской области сохранится изнуряющая жара
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:39

Анонсы событий и мероприятий на 17 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:36

Южноуральцев предупреждают о рисках в сильную жару
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 18:02

На «Таганае» появилась рябиновая аллея

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

16.05.2021 17:23

За сутки ковид оборвал жизни девяти южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 22:19

Южноуральцам напомнили правила выживания в аномальную жару
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 21:50

Текслер: Прошу всех быть осторожнее
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 21:06

Аэропорт Челябинска заявил о готовности возобновить международные полеты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 21:04

Число победивших ковид южноуральцев превысило 56 тысяч
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 19:58

«Урал-пресс-информ» в прямом эфире покажет историческое дефиле «Мода и стиль. История и современность»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 02:49

Текслер оценил ход реконструкции храма Александра Невского в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 02:15

Возобновляется международное авиасообщение из Челябинска и Магнитогорска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 02:00

Режим «черного неба» в выходные сохранится на территории шести городов Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 01:49

В выходные в Челябинской области аномальная жара
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

15.05.2021 01:32

Анонсы событий и мероприятий на 15-16 мая
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 23:19

В субботу южноуральцев ждет необычная ночь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 22:44

Текслер: Мы готовы к реализации пилота по квотированию
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 17:26

Челябинские пляжи из-за наступившей жары могут открыть раньше обычного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 16:58

На Южном Урале разрастается «Сад Памяти»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 16:34

Специалисты протестировали масло Genesis Armortech от Lukoil
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 16:08

ВТБ выдал 100 миллиардов рублей ипотеки в апреле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:49

Южноуральские участковые не дремлют
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:29

Мой адрес - не дом и не улица: челябинские дома постепенно становятся «безымянными»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:24

В Челябинской области за сутки умерло девять пациентов с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:23

В Челябинск поступили первые в этом сезоне посылки с мотоциклами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:18

В Челябинской области в разгаре посевная кампания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:17

В Челябинске владелец сам демонтировал пять киосков

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:11

Суд отказал в удовлетворении требований экологов по Томинскому ГОКу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 15:09

В Челябинской области мать закопала младенца на кладбище
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 14:32

Смена руководства в подразделении минцифры Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 14:31

ЦКС поддержит петицию южноуральцев, пожаловавшихся Путину и Текслеру на невывоз мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 13:56

Зарегистрирована крупнейшая за два года магнитная буря
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 13:37

В Челябинске огонь с полыхающего дома перекинулся на легковушку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 13:11

В Челябинской области на «Таганае» нашли человеческие кости

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 12:41

Исписанный гранит на аллее Славы в Челябинске реанимировали, замазав каракули
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 12:20

В Челябинске водитель иномарки переехал лежавшего на дороге человека
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 11:39

Российские ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 11:32

Минсоц: Работники челябинского дома для престарелых не могли определить качество крупы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 11:31

Рыбачить на Зюраткуле запрещено до середины июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:59

Челябинца, мнившего себя богом, поместили в психоневрологический интернат
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:43

Ревизоры Текслера присоединились к международной акции «Сад памяти»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:30

Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:28

Наталья Котова положительно оценила ход комплексного благоустройства Комсомольского проспекта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:24

В майские праздники в Историческом музее побывали более 25 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 10:18

В Челябинске пройдет ледовое шоу для врачей из «красной зоны», соцработников и волонтеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.05.2021 09:48

Сбер организовал для челябинских студентов экскурсию на предприятие по переработке мусора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 23:41

В пятницу в Челябинской области – жара и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 22:41

Челябинские поисковики завершили раскопки в Ленинградской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 17:28

ВТБ в 2,5 раза увеличил выдачи кредитов на Южном Урале в апреле
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 17:24

Блогер-шиномонтажник выступил в органном зале Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:59

Анонсы событий и мероприятий на 14 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:56

В Челябинске из крупного торгового комплекса эвакуировали больше ста посетителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:52

Самое быстрое оформление страховки для путешествий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:48

Житель Челябинска стучится в двери к соседям и говорит, что он Бог

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:45

В Челябинской области за сутки выявлено 97 новых случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:29

В доме-интернате Челябинска престарелых и инвалидов кормили переработанной крупой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.05.2021 16:29

Челябинская область присоединится к «Российскому Азимуту»