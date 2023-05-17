В сквере на Южноуральской в Челябинске полным ходом формируют комфортную среду

В сквере на улице Южноуральской в Челябинске, возле дома №13, вовсю ведется благоустройство.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас подрядчик формирует тропиночную сеть, производя засыпку основания будущих тротуаров, устанавливая бордюрные камни и прокладывая кабели наружного освещения.

В сквере предусмотрен монтаж почти сорока опор уличного освещения и системы видеонаблюдения.

Дорожно-тропиночная сеть на этом общественном пространстве, благоустраиваемом с апреля по программе «Формирование комфортной городской среды», стараниями архитекторов стала очень удобна для пешеходов, так как связала все основные пути. Вдоль домов по четной стороне сохранен пешеходный транзит между жилыми домами и улицей Комарова.

Как напомнили в администрации Челябинска, раньше сквер уже благоустраивали – тогда в центре территории появилась башня с часами, которую очень полюбили тракторозаводчане. Чтобы порадовать горожан, архитекторы приняли решение сохранить этот арт-объект и реставрировать его.

Чтобы башня с часами органично вписалась в новое пространство, вокруг нее организуют настил для сидения. С разных сторон от башни расположатся детская и спортивная площадки.

В западной части сквера на Южноуральской предусмотрели событийную площадку, в центре которой уже высадили ель. Из подпорной стенки старой клумбы сделают скамейку и повесят на хвойную красавицу гирлянды, чтобы жители домов могли собираться здесь на праздники.

Большое внимание уделено озеленению данного общественного пространства. Все растущие здесь деревья были полностью сохранены, также проектом благоустройства предусмотрена высадка еще десяти деревьев и почти 50-ти кустарников. Кроме того, в сквере на Южноуральской уложат две тысячи квадратных метров газона.

Полностью завершить благоустройство стоимостью 19,6 миллиона рублей планируется к сентябрю 2023 года.

Напомним, проект разрабатывали специалисты ООО «ЛК-Строй» при сопровождении Центра развития городской среды и управления архитектуры Челябинска.

В качестве объекта благоустройства 2023 года эту территорию выбрали сами жители, принявшие участие в рейтинговом голосовании в прошлом году. Скверу на Южноуральской было отдано почти 12 тысяч голосов – благодаря такому серьезному результату именно это общественное пространство в Тракторозаводском районе вошло в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».