В среду в Челябинской области местами пройдет снег

В среду, девятого декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, днем в отдельных районах пройдет небольшой снег, возможна изморозь.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в регионе похолодает до минус 9-14 градусов, в низинах – до минус 19 градусов.
В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 3-5 градусов, области – минус 2-7 градусов.
Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.
Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное.
Восход солнца в 9 часов 7 минут, зайдет в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня – 7 часов 18 минут. Луна убывающая.
По народному календарю девятого декабря - Егорий Зимний, Юрий Холодный.
Чтобы предсказать погоду, ходили слушать воду в колодцах. Если ни плеска, ни шороха из колодца не было слышно, ждали спокойной зимы. Если же по воде шла рябь - это предвещало вьюги и бураны.
На Руси говорили: «У нас два Егория - голодный (6 мая) да холодный (9 декабря)». К Юрьеву дню старались обить все двери войлоком или рогожей, законопатить окна и погреба, чтобы мороз не проникал в избу.
Именины в этот день: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.