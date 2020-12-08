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В среду в Челябинской области местами пройдет снег

В среду, девятого декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, днем в отдельных районах пройдет небольшой снег, возможна изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в регионе похолодает до минус 9-14 градусов, в низинах – до минус 19 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 3-5 градусов, области – минус 2-7 градусов.

Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле очень спокойное.

Восход солнца в 9 часов 7 минут, зайдет в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня – 7 часов 18 минут. Луна убывающая.

По народному календарю девятого декабря - Егорий Зимний, Юрий Холодный.

Чтобы предсказать погоду, ходили слушать воду в колодцах. Если ни плеска, ни шороха из колодца не было слышно, ждали спокойной зимы. Если же по воде шла рябь - это предвещало вьюги и бураны.

На Руси говорили: «У нас два Егория - голодный (6 мая) да холодный (9 декабря)». К Юрьеву дню старались обить все двери войлоком или рогожей, законопатить окна и погреба, чтобы мороз не проникал в избу.

Именины в этот день: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.