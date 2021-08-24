В среду в Челябинской области жара, местами дожди и грозы

В среду, 25 августа, в Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода, в отдельных районах - сильная жара с максимальными температурами воздуха во второй половине дня до плюс 36-37 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

В большинстве районов Челябинской области - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 18-20 градусов, по области – плюс 15-20 градусов, в низинах – до плюс 10 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 33-35 градусов, по области – плюс 32-37 градусов, в горах – плюс 29 градусов.

Ветер юго-восточный, южный 3-8 метров в секунду, днём местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 5 часов 48 минуты, заход - в 20 часов 5 минут. Долгота светового дня - 14 часов 17 минут. Полнолуние.

По народному календарю – Фотя Поветенный. На Руси этот день прозвали Фотей Поветенным, потому что было принято прибираться на поветях, где хранились лошадиные упряжи, бороны и сохи. «Фотя Поветенный хозяину покоя не дает - на поветь зовет», - говорили мужики. По их убеждению, нельзя было допустить, чтобы «на поветях черт ногу переломил».

На Фотю с утра примечали: если выпал иней, значит можно ждать хорошего урожая озимых на следующий год. Если в этот день было дождливо - не стоило надеяться на длинное бабье лето. А теплая и ясная погода предвещала множество белых грибов в лесах.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Памфил, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Яков.