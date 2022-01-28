В трех городах Челябинской области на выходные объявлены НМУ

На территории трех городов Челябинской области на выходные объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Златоуста, Сатки и Аши режим «черного неба» начался накануне, 27 января, и продлится в первом городе до 19 часов понедельника, 31 января, в остальных двух - до 19 часов воскресенья, 30 января. В Челябинске, Карабаше и Коркино НМУ пока объявлен до 19 часов 28 января.

С 19 часов 19 января до 19 часов 31 января отдельным предприятиям Челябинской области объявлено предупреждение о НМУ первой степени.

В период НМУ слабый ветер неблагоприятного направления, туман и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

По данным синоптиков, на сегодня повышенное атмосферное давление и сибирский антициклон способствуют почти полному отсутствию ветра, что, в свою очередь, вызывает слабое рассеивание всех видов веществ, загрязняющих воздух.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Минэкологии совместно с природоохранной прокуратурой продолжают проводить контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению рекомендаций по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух в период неблагоприятных метеоусловий.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии, на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора 8-922-696-51-56, а также в экологическую приемную минэкологии: +7-906-890-96-70.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.