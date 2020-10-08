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В трех городах Челябинской области продлили НМУ, из них в одном повысили степень опасности

Среда обитания
Вчера, 22:58
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Автор: 
Любовь Юрина

На территории трех муниципальных образований Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. В одном из них степень опасности повышена.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске и Коркино НМУ первой степени, начавшиеся вечером в среду, продлятся до 11 часов пятницы, девятого октября.

На территории Карабаша девятого октября до 12 часов – НМУ первой степени, с 12 до 23 часов – НМУ второй степени.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора (8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04), в ЕДДС ( 112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64), минэкологии (8-906-890-96-70 ).

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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