В трех городах Челябинской области установятся НМУ на выходные и понедельник

Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, установятся в трех городах Челябинской области. Ситуацию усугубляет аномально жаркая погода. Отмечается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Челябинска НМУ первой степени установились в 19 часов второго июня. в Коркино ожидаются с 19 часов третьего июня, в Магнитогорске – с двух часов ночи воскресенья, четвертого июня. И во всех трех городах режим «черного неба» продлится до 19 часов понедельника, пятого июня.

На этот же период отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение об НМУ первой степени.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне в Челябинске зарегистрированы случаи превышения ПДК вредных веществ по формальдегиду, в Магнитогорске – по сероводороду, формальдегиду и взвешенным веществам.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов, при второй степени – на 20−40%, при третьей степени опасности - на 40−60%.

По вопросам соблюдения природоохранного законодательства граждане могут обратиться в интернет-приемную министерства экологии или обратиться в экологическую приёмную министерства экологии по номеру +7-906-890-96-70.

Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на телефонный номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7-908-045-72-91.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять также в Управление Роспотребнадзора по телефонам 8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04, в ЕДДС по номеру 112.