В воскресенье южноуральцев ждет самая длинная ночь в году
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 10:41
Автор: 
Олеся Денисова

Самый короткий день в 2019 году придется на 22 декабря. Зимнее солнцестояние произойдет в это воскресенье в 7 часов 19 минут по московскому времени.

Высота Солнца над горизонтом в момент зимнего солнцестояния минимальна. Южноуральцев ожидает самая длинная ночь в году. Солнце в этот день сядет в 16 часов 26 минут, а снова взойдет только в 9 часов 18 минут.

С Днем зимнего солнцестояния связаны праздники Коляда у славян и Йоль у германских народов. В субботу вечеров, 21 декабря 2019 года нужно обязательно сделать дома генеральную уборку, избавиться от всего ненужного и настроиться на позитивные мысли.

В народе отмечают, что погода, которая будет в День зимнего солнцестояния, продлится 10 дней. Если утром начнётся буря, то оставшееся зимнее время будет снежным. Иней на деревьях символизирует хороший урожай летом. Если хозяева хотят собрать много овощей и фруктов в следующем году, то им следует в День зимнего солнцестояния потрясти ветки фруктового дерева.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Зимнее солнцестояние
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