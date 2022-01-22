В воздухе Челябинска выявлена повышенная концентрация вредных веществ

Жители Челябинска жалуются на удушающий смог, накрывший город. Минэкологии заверяет, что концентрация вредных веществ превышена незначительно.

Напомним, в Челябинске установились неблагоприятные метеорологические условия, которые продлятся до вечера понедельника, 24 января.

«Вчера в 23.30 в центре решил прогуляться, чуть не задохнулся, до рвотного рефлекса. Сколько лет живу в Челябинске такого я ещё не видел, город затянуло смогом», - делится Stan Velev в группе «Вредные выбросы г. Челябинск» ВКонтакте.

«Чистый воздух нам только снится, сегодня не лучше», - подчеркивает Екатерина Иванова

«Два дня задыхаемся, глаза режет, горло щипит, я бы им сказала», - пишет Карине Старицына.

«Очевидно, превышения там конские. Жжет глаза, кожу, дерет горло, сильное сердцебиение. Обычно при таких симптомах превышения ПДК в 80-100 раз», - отмечает Светлана Артемова.

В министерстве экологии сообщают, за последние сутки в Челябинске выявлена незначительно повышенная концентрация по взвешенным веществам и пыли (1-1,5 пдк – превышение на 0,5 пдк), что обусловлено воздействием всех источников загрязняющих веществ, вызванным отсутствием ветра и, как следствие, слабым рассеиванием.

Министерство объяснило и причину неприятного запаха, который ощущается в ряде районов города: «Запах может ощущаться по причине повышенной концентрации оксида азота и углерода, что связано с предприятиями теплоэнергетики, систем отопления всех видов предприятий и организаций, частного и жилого сектора, оборудованных котельными; а также выхлопами автомобильного транспорта».

Министерство экологии Челябинской области сообщает, что стационарные посты и передвижные лаборатории ОГКУ «Центр экологического мониторинга» работают в круглосуточном режиме.

Согласно данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха, вечером в субботу в воздухе регистрируется превышение по оксиду углерода, частицам 10 мкм, частицам 2.5 мкм (пост на Механической, 65), по диоксиду азота (пр. Победы, 287), по озону (Индивидуальная, д. 87/1), по частицам 10 мкм и 2.5 мкм (Российской, 10Б).

Минэкологии заверяет, что сейчас ведется активная работа с промышленными предприятиями по снижению выбросов в атмосферный воздух.

Кроме того, сегодня проходят совместные рейдовые проверки предприятий специалистами Министерства экологии, прокуратуры Челябинской области.

ФОТО: "Вредные выбросы г. Челябинск" ВКонтакте