22.01.2022
В Челябинской области число заболевших ковидом школьников за сутки выросло в 3,5 раза
21.01.2022
Правительство РФ и федеральные министерства и ведомства переходят на «удаленку»
21.01.2022
Южноуральцы без признаков вирусной инфекции могут бесплатно сдать ПЦР-тест
21.01.2022
Суд признал законными обыски у дочери Чернобровина
21.01.2022
К июлю 2022 года будет готов проект троллейбусной инфраструктуры Челябинска
21.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
В воздухе Челябинска выявлена повышенная концентрация вредных веществ
21.01.2022
Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ
19.01.2022
В трех городах Челябинской области объявлены НМУ
13.01.2022
НМУ в четырех городах Челябинской области продлены еще на сутки
12.01.2022
Минэкологии разъяснило причины неприятного запаха в воздухе Челябинска
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022
В Челябинской области откроют ковидные поликлиники
19.01.2022
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022