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В Златоусте установился временный снежный покров

Среда обитания
Сегодня, 10:12
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Автор: 
Любовь Юрина

В Златоусте Челябинская область) в ночь на понедельник, 21 сентября, установился временный снежный покров.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, метеостанция Златоуст отметила установление временного снежного покрова высотой один сантиметр.

Зима «заглянула» и на Таганай, сообщает телеграм-канал национального парка и выкладывает в подтверждение фотографию запорошенной снегом травы и чуть побелевших деревьев.

Синоптики предупреждают, в ближайшие два дня ночью и утром местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех градусов. В горных районах региона в дневные часы будет идти мокрый снег, вероятно установление временного снежного покрова. Прогнозируется усиление ветра до 25 метров в секунду.

По среднесрочным прогнозам, холодная погода продержится до выходным, а затем вновь придет старое «бабье лето», но ненадолго. Синоптики отмечают, «волнообразная» смена тепла и холода - характерное для осени явление, особенно на Южном Урале.

Сильный, порывистый ветер будет провоцировать невротические состояния, нарушение сна, необъяснимое беспокойство у людей с неустойчивой нервной системой и психо-эмоциональными нарушениями.

Кроме того, ветреная и холодная погода может стать причиной обострения хронических и воспалительных заболеваний бронхо-легочной системы и опорно-двигательного аппарата.

Фото: Типичный Златоуст и нацпарк Таганай

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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