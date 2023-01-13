В зоопарке Челябинска заболел кенгуру Джек

В зоопарке Челябинска заболел девятилетний кенгуру Беннетта по кличке Джек - у него выявлена патология челюсти.

Как сообщили в Telegram-канале зоопарка, Джек живет в Челябинском зоопарке с 2014 года и за это время стал гордым отцом шестерых прекрасных кенгурят. На недавнем ежедневном обходе зоологи и ветеринары заметили отёк века и подглазничного пространства у животного.

Кенгуру оперативно провели компьютерную томографию. «Выявлена патология челюсти, к которой предрасположен этот вид животного, - с сожалением рассказали в зоопарке. -Прогноз не радужный».

В зоопарке заверяют, что сотрудники приложат все усилия, чтобы облегчить состояние питомца и продлить его срок жизни.