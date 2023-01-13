13.01.2023
В зоопарке Челябинска заболел кенгуру Джек
12.01.2023
Врач клиники ЮУГМУ назвала виды спорта, которые помогут снизить риск развития онкологии
12.01.2023
В Чебаркульском районе модернизировали врачебную амбулаторию
12.01.2023
«Ласточку», курсирующую между Челябинском и Магнитогорском, временно заменят
12.01.2023
Челябинец украл деньги карталинца, воспользовавшись отпечатком его пальца
12.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 января (18+)
В зоопарке Челябинска заболел кенгуру Джек
08.12.2022
Зоосад в челябинских «Горках» получил лицензию на работу с животными
22.11.2022
«Солнечная долина» получила лицензию на содержание животных
29.07.2021
Челябинские тигры обзавелись новыми игрушками
13.06.2021
Пожар рядом с зоопарком в Челябинске произошел не на объекте Челябэнерго
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023